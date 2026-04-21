La Itzulia Women de 2026 tendrá catorce puertos puntuables, en sus tres etapas, del 15 al 17 de mayo
La Itzulia Women de 2026 comenzará el 15 de mayo, viernes, en Zarautz, y finalizará el domingo 17, en San Sebastián. La quinta edición de la carrera, que ha sido presentada este miércoles en Zarautz, tiene en su recorrido catorce puertos puntuables, en las tres etapas que la completan: Zarautz-Zarautz, de 121,3 kilómetros, Abadiño-Amorebieta-Etxano, de 138 kilómetros, y San Sebastián-San Sebastián, de 113,1 kilómetros.
Así las cosas, la primera etapa de la Itzulia Women de 2026, el viernes 15 de mayo, saldrá de Zarautz, y concluirá en la misma localidad guipuzcoana, tras recorrer 121,3 kilómetros. Se trata de una jornada con un desnivel acumulado de 2400 metros, en la que las ciclistas deberán ascender hasta seis puertos puntuables para el Gran Premio de la Montaña. Las corredoras deberán ascender Itziar, de tercera categoría, con su pancarta en el kilómetro 18,8, y llegan luego Kalbario, de tercera, en el kilómetro 32,7, y Azkarate, de tercera, en el 47,1. Urrestilla será el lugar en el que las participantes de la Itzulia disputen el primer esprint especial de la quinta edición de la carrera, en el kilómetro 61,3, y espera a continuación Santa Ageda, de segunda, en el kilómetro 72. Etumeta, de tercera (kilómetro 91,6), precede al esprint especial de Zubialde (kilómetro 107,1), y Garate, de tercera categoría, con su pancarta a solo ocho kilómetros de la meta de Zarautz, es la última dificultad montañosa del primer día de competición.
Al día siguiente, el sábado 16, la Itzulia estará en Bizkaia. Tras salir de Abadiño, las ciclistas subirán Trabakua, de tercera categoría, en el kilómetro 7,5 de etapa, antes de ascender Milloi, también de tercera, en el 23,5. Después de dejar atrás Lekeitio, las corredoras afrontarán la ascensión a Natxitua, de tercera (kilómetro 43,1), antes de que los y las aficionadas de Arteaga y Bermeo aplaudan a las participantes de la Itzulia.
San Pelaio, de tercera categoría, en el kilómetro 84,5, precede al esprint especial de Ibarra (kilómetro 104), y llega luego la subida a Aretxabalgane, de tercera, en el kilómetro 115,6. Muxika será la localidad en la que se dispute el segundo esprint especial de la etapa, siete kilómetros antes de la meta, que estará situada en Amorebieta-Etxano. La jornada tendrá un desnivel acumulado de 2560 metros.
Para el tercer día de carrera, la organización ha dispuesto que las ciclistas salgan de San Sebastián, antes de pasar por Astigarraga y Gurutze, que más tarde sí es puntuable. Sí lo es Jaizkibel, el puerto más duro de esta Itzulia de 2026; de primera categoría, Jaizkibel será una ascensión de 7,9 kilómetros, con una pendiente media del 5,6 %. Su pancarta está situada en el kilómetro 42,4 del recorrido.
Después de pasar por Irun, la Itzulia subirá Gurutze, en esta ocasión puntuable de tercera categoría, y estará en Pasai Antxo, justo antes de que se ponga en juego, en San Sebastián, el primer esprint especial de la etapa, antes del de Usurbil; ambos esprints especiales están previstos para los kilómetros 75,9 y 86,6.
Mendizorrotz, de segunda categoría, que las ciclistas van a coronar a solo diez kilómetros de la llegada, podría ser decisivo. Toda la afición de Euskal Herria podrá aclamar a la ganadora de la quinta Itzulia Women en San Sebastián, ya que la capital guipuzcoana es la ciudad en la que va a concluir la carrera, en este 2026. La última etapa presenta un desnivel acumulado de 1840 metros.
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Listado oficial definitivo de participantes y dorsales de la Itzulia Women 2025
La prueba contará con un total de 110 corredoras divididas en 19 equipos. Entre ellas, Marlen Reusser y Demi Vollering, ganadoras de las ediciones de 2023 y 2024, respectivamente.
Usoa Ostolaza: ''Teníamos que intentar meter el morro en el esprint''
(Original en euskera). La zarauztarra ha sido sexta en ela segunda etapa de la Itzulia Women, en el mismo tiempo que la ganadora Mischa Bredewold, que se mantiene lider en la general.
Laboral Kutxa y el resto de equipos ya están preparados para empezar la Itzulia Women
La Itzulia Women 2025 se disputará entre el 16 y el 18 de mayo. En ella competirán ciclistas como Demi Vollering, Anna van der Bregen, Marlen Reusser, y las vascas Usoa Ostolaza y Ane Santesteban (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi).
Gana en cada etapa de la Itzulia Women un maillot y un culote en nuestro perfil de Instagram
El concurso que EITB pone en marcha en cada etapa de la Itzulia Women, donde puedes ganar un maillot y un culote, se lleva a cabo en el perfil de Instagram de EITB Kirolak (@kirolak_eitb).
Los maillots de la Itzulia Women 2025
Zumarraga ha albergado la presentación de los maillots de la 4ª edición de la carrera que se celebrará entre el 16 y el 18 de mayo. En este vídeo puedes ver los maillots que lucirán las líderes de la general, de la montaña, de las jóvenes y de la calsificación por puntos.
Vollering, Van der Bregen, Bredewold, Reusser, Ostolaza y Santesteban estarán en la Itzulia Women 2025
La carrera se disputará entre el 16 y 18 de mayo y contará con una participación de lujo. Todas las etapas se emitirán por eitb.eus y ETB1.
La Itzulia Women 2025, del 16 al 18 de mayo en EITB Media
La carrera ha comenzado este viernes y finalizará el día 18 de mayo. Todas las etapas se podrán seguir por eitb.eus y ETB1. Además, Radio Euskadi, Euskadi Irratia y Radio Vitoria realizarán un seguimiento especial de la Itzulia.
Así son los diseños de los maillots de la Itzulia Women 2025
En este vídeo, podéis ver el aspecto de los cuatro maillots de la Itzulia Women de esta edición: clasificación general, por puntos, montaña y joven.
Presentada la Itzulia Women 2025, en San Sebastián
La Itzulia Women 2025 se ha presentado de manera oficial en San Sebastián. Se disputará entre el 16 y el 18 de mayo, tendrá tres etapas y participarán 19 equipos. La actual ganadora Demi Vollering estará presente para defender el título.