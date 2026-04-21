La Itzulia Women de 2026 tendrá catorce puertos puntuables, en sus tres etapas, del 15 al 17 de mayo

La Itzulia Women de 2026 comenzará el 15 de mayo, viernes, en Zarautz, y finalizará el domingo 17, en San Sebastián. La quinta edición de la carrera, que ha sido presentada este miércoles en Zarautz, tiene en su recorrido catorce puertos puntuables, en las tres etapas que la completan: Zarautz-Zarautz, de 121,3 kilómetros, Abadiño-Amorebieta-Etxano, de 138 kilómetros, y San Sebastián-San Sebastián, de 113,1 kilómetros.

Así las cosas, la primera etapa de la Itzulia Women de 2026, el viernes 15 de mayo, saldrá de Zarautz, y concluirá en la misma localidad guipuzcoana, tras recorrer 121,3 kilómetros. Se trata de una jornada con un desnivel acumulado de 2400 metros, en la que las ciclistas deberán ascender hasta seis puertos puntuables para el Gran Premio de la Montaña. Las corredoras deberán ascender Itziar, de tercera categoría, con su pancarta en el kilómetro 18,8, y llegan luego Kalbario, de tercera, en el kilómetro 32,7, y Azkarate, de tercera, en el 47,1. Urrestilla será el lugar en el que las participantes de la Itzulia disputen el primer esprint especial de la quinta edición de la carrera, en el kilómetro 61,3, y espera a continuación Santa Ageda, de segunda, en el kilómetro 72. Etumeta, de tercera (kilómetro 91,6), precede al esprint especial de Zubialde (kilómetro 107,1), y Garate, de tercera categoría, con su pancarta a solo ocho kilómetros de la meta de Zarautz, es la última dificultad montañosa del primer día de competición.