Estos son los 19 equipos que estarán en la salida de la Itzulia Women 2026
La organización de la Itzulia Women 2026 ha dado a conocer el listado oficial de equipos que tomarán parte en la prueba. En total serán 19 formaciones, con presencia mayoritaria de la máxima categoría del ciclismo femenino internacional, según ha informado la organización de la carrera en una nota.
Un total de 13 equipos pertenecen a la categoría UCI Women’s WorldTeam, mientras que otros seis competirán como UCI Women’s ProTeam. La participación reúne a estructuras consolidadas del pelotón junto a proyectos en crecimiento.
Los equipos confirmados para la Itzulia Women 2026 son los siguientes:
- AG Insurance Soudal Team
- Canyon-SRAM Zondacrypto
- Cofidis Women Team
- EF Education Oatly
- FDJ United-Suez
- Fenix-Premier Tech
- Hitec Products-Fluid Control
- Human Powered Health
- Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
- Lidl-Trek
- Liv-AlUla-Jayco
- Ma Petite Entreprise
- Movistar Team
- St Michel - Preference Home - Auber93
- Team Picnic PostNL
- Team SD Worx-Protime
- UAE Team ADQ
- Uno-X Mobility
- Vini Fantini - BePink
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Presentan la fecha y recorrido de Itzulia Women
Itzulia Women 2026 se disputará del 15 al 17 de mayo. Constará de 3 etapas, la primera en Zarautz. En los próximos días se darán a conocer los grupos.
La Itzulia Women de 2026 tendrá catorce puertos puntuables, en sus tres etapas, del 15 al 17 de mayo
La quinta edición de la carrera comenzará en Zarautz, el viernes 15 de mayo, y finalizará en San Sebastián, el domingo 17. Las tres etapas que completan la prueba son estas: Zarautz-Zarautz, de 121,3 kilómetros, Abadiño-Amorebieta-Etxano, de 138 kilómetros, y San Sebastián-San Sebastián, de 113,1 kilómetros.
Listado oficial definitivo de participantes y dorsales de la Itzulia Women 2025
La prueba contará con un total de 110 corredoras divididas en 19 equipos. Entre ellas, Marlen Reusser y Demi Vollering, ganadoras de las ediciones de 2023 y 2024, respectivamente.
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Gana en cada etapa de la Itzulia Women un maillot y un culote en nuestro perfil de Instagram
El concurso que EITB pone en marcha en cada etapa de la Itzulia Women, donde puedes ganar un maillot y un culote, se lleva a cabo en el perfil de Instagram de EITB Kirolak (@kirolak_eitb).
Los maillots de la Itzulia Women 2025
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La carrera ha comenzado este viernes y finalizará el día 18 de mayo. Todas las etapas se podrán seguir por eitb.eus y ETB1. Además, Radio Euskadi, Euskadi Irratia y Radio Vitoria realizarán un seguimiento especial de la Itzulia.