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Estos son los 19 equipos que estarán en la salida de la Itzulia Women 2026

Un total de 13 equipos pertenecen a la categoría UCI Women’s WorldTeam, mientras que otros seis competirán como UCI Women’s ProTeam.
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Equipos participantes en la Itzulia Women 2026. Imagen: itzulia
Euskaraz irakurri: Itzulia Women 2026 lasterketan parte hartuko duten 19 taldeen zerrenda
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

La organización de la Itzulia Women 2026 ha dado a conocer el listado oficial de equipos que tomarán parte en la prueba. En total serán 19 formaciones, con presencia mayoritaria de la máxima categoría del ciclismo femenino internacional, según ha informado la organización de la carrera en una nota.

Un total de 13 equipos pertenecen a la categoría UCI Women’s WorldTeam, mientras que otros seis competirán como UCI Women’s ProTeam. La participación reúne a estructuras consolidadas del pelotón junto a proyectos en crecimiento.

Los equipos confirmados para la Itzulia Women 2026 son los siguientes:

  • AG Insurance Soudal Team
  • Canyon-SRAM Zondacrypto
  • Cofidis Women Team
  • EF Education Oatly
  • FDJ United-Suez
  • Fenix-Premier Tech
  • Hitec Products-Fluid Control
  • Human Powered Health
  • Laboral Kutxa-Fundación Euskadi
  • Lidl-Trek
  • Liv-AlUla-Jayco
  • Ma Petite Entreprise
  • Movistar Team
  • St Michel - Preference Home - Auber93
  • Team Picnic PostNL
  • Team SD Worx-Protime
  • UAE Team ADQ
  • Uno-X Mobility
  • Vini Fantini - BePink
La Itzulia Women de 2026 tendrá catorce puertos puntuables, en sus tres etapas, del 15 al 17 de mayo
Presentan recorrido de Itzulia Women
Itzulia Women UCI World Tour Ciclismo Mujeres deportistas

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