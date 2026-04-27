La organización de la Itzulia Women 2026 ha dado a conocer el listado oficial de equipos que tomarán parte en la prueba. En total serán 19 formaciones, con presencia mayoritaria de la máxima categoría del ciclismo femenino internacional, según ha informado la organización de la carrera en una nota.

Un total de 13 equipos pertenecen a la categoría UCI Women’s WorldTeam, mientras que otros seis competirán como UCI Women’s ProTeam. La participación reúne a estructuras consolidadas del pelotón junto a proyectos en crecimiento.

Los equipos confirmados para la Itzulia Women 2026 son los siguientes: