Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 de la Itzulia Women de 2026: Abadiño-Amorebieta-Etxano (131,7 km)
La segunda etapa de la Itzulia Women de 2026 está prevista para el sábado 16 de mayo. Las ciclistas participantes deberán completar un recorrido de 131,7 kilómetros, que comenzará en Abadiño y concluirá en Amorebieta-Etxano, en una jornada que transcurrirá íntegramente por carreteras de Bizkaia. La organización ha dispuesto que la salida tenga lugar a las 9:41 horas, y que el segundo día de competición de la quinta Itzulia incluya la ascensión a cinco puertos, todos ellos de tercera categoría.
Pronto, en el kilómetro 7,5, llega la primera ascensión puntuable de esta segunda etapa: es Trabakua, con 7,2 kilómetros al 3,7 % de media. La Itzulia pasará por Markina-Xemein a continuación, antes de que el pelotón suba Milloi, cuya pendiente media es del 4,3 %, en sus 2,7 kilómetros. Los y las aficionadas de Lekeitio tendrán la oportunidad de disfrutar con el paso de la Itzulia, antes de que, en el kilómetro 43,1, se corone Natxitua, que es un puerto corto, de 2,5 kilómetros, pero duro, ya que su pendiente media es del 8 %.
Tras pasar por Arteaga y por Bermeo, las ciclistas comenzarán a subir San Pelaio, que es una ascensión de 5,6 kilómetros, al 4,4 %; eso será en el kilómetro 84,5, y en el 104 se pone en juego el esprint especial de Ibarra, antes de Aretxabalgane, que es el último puerto puntuable del día. Este último tiene una pendiente media del 5,4 %, en sus 4,6 kilómetros.
Ya en el tramo final de la etapa, las ciclistas se encontrarán con el esprint especial de Muxika, en el kilómetro 124,2, y siete kilómetros después, con la línea de meta, situada en Amorebieta-Etxano. Será allí donde sabremos, entre otros asuntos, qué corredora va a salir con el maillot amarillo de líder de la general en la tercera y última etapa, que se disputa al día siguiente y despejará todas las dudas de la Itzulia Women de 2026.
Ficha técnica:
Etapa: 2ª etapa (16 de mayo, sábado)
Recorrido: Abadiño – Amorebieta-Etxano
Distancia: 138 km
Horario de salida: 09:41
Horario de llegada:
Premio de la montaña: Trabakua (3ª categoría), en el kilómetro 7,5; Milloi (3ª categoría), en el kilómetro 23,5; Natxitua (3ª categoría), en el kilómetro 43,1; San Pelaio (3ª categoría), en el kilómetro 84,5; Aretxabalgane (3ª categoría), en el kilómetro 115,6
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