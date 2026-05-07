La primera etapa de la Itzulia Women de 2026 se disputa el 15 de mayo, viernes, y tendrá su línea de salida y su pancarta de meta en Zarautz. Se trata de una jornada en la que las ciclistas participantes van a permanecer durante toda la jornada en Gipuzkoa, donde completarán un recorrido de 121,3 kilómetros; las corredoras deberán ascender seis puertos puntuables, todos de tercera categoría, en un día que presenta, a juicio de la organización, un trazado "sin grandes puertos, pero con subidas constantes y tramos sin respiro".

De esta manera, el pelotón de la Itzulia Women, tras salir de Zarautz (la salida está prevista para las 10:16 horas), se dirigirá hacia Itziar, que es una ascensión de 6,5 kilómetros y una pendiente media del 3 %. Se corona en el kilómetro 18,8 de la etapa, en tanto que Kalbario está en el 32,7; este último es un puerto corto, de 2,2 kilómetros, pero duro, ya que su pendiente media es del 8 %.

Quince kilómetros después, llega Azkarate, con 4,2 kilómetros de subida al 7,3 %, y a continuación, en el kilómetro 61,3, se pone en juego el primer esprint especial de la quinta Itzulia Women, en Urrestilla. Después, las ciclistas afrontarán la subida a Santa Ageda, de ocho kilómetros, al 6,8 %, y de Etumeta (4,5 kilómetros, con una pendiente media del 7,5 %).

En los últimos quince kilómetros de la jornada, tendrán lugar el esprint especial de Zubialde y la última subida puntuable, la de Garate, que son 4,6 kilómetros al 4,7 %, muy cerca ya de la llegada en Zarautz.

Será ahí, en Zarautz, donde se subirá al pódium la primera ganadora de etapa de la Itzulia Women de 2026, que, además, tendrá el premio de enfundarse el primer maillot amarillo de esta edición de la carrera. La Itzulia se dirigirá entonces a Bizkaia, ya que la etapa del día siguiente sale de Abadiño.