Recorrido, perfil y horario de la etapa 1 de la Itzulia Women de 2026: Zarautz-Zarautz (121,3 kilómetros)
La primera etapa de la Itzulia Women de 2026 se disputa el 15 de mayo, viernes, y tendrá su línea de salida y su pancarta de meta en Zarautz. Se trata de una jornada en la que las ciclistas participantes van a permanecer durante toda la jornada en Gipuzkoa, donde completarán un recorrido de 121,3 kilómetros; las corredoras deberán ascender seis puertos puntuables, todos de tercera categoría, en un día que presenta, a juicio de la organización, un trazado "sin grandes puertos, pero con subidas constantes y tramos sin respiro".
De esta manera, el pelotón de la Itzulia Women, tras salir de Zarautz (la salida está prevista para las 10:16 horas), se dirigirá hacia Itziar, que es una ascensión de 6,5 kilómetros y una pendiente media del 3 %. Se corona en el kilómetro 18,8 de la etapa, en tanto que Kalbario está en el 32,7; este último es un puerto corto, de 2,2 kilómetros, pero duro, ya que su pendiente media es del 8 %.
Quince kilómetros después, llega Azkarate, con 4,2 kilómetros de subida al 7,3 %, y a continuación, en el kilómetro 61,3, se pone en juego el primer esprint especial de la quinta Itzulia Women, en Urrestilla. Después, las ciclistas afrontarán la subida a Santa Ageda, de ocho kilómetros, al 6,8 %, y de Etumeta (4,5 kilómetros, con una pendiente media del 7,5 %).
En los últimos quince kilómetros de la jornada, tendrán lugar el esprint especial de Zubialde y la última subida puntuable, la de Garate, que son 4,6 kilómetros al 4,7 %, muy cerca ya de la llegada en Zarautz.
Será ahí, en Zarautz, donde se subirá al pódium la primera ganadora de etapa de la Itzulia Women de 2026, que, además, tendrá el premio de enfundarse el primer maillot amarillo de esta edición de la carrera. La Itzulia se dirigirá entonces a Bizkaia, ya que la etapa del día siguiente sale de Abadiño.
Ficha técnica:
Etapa: 1ª etapa (15 de mayo, viernes)
Recorrido: Zarautz - Zarautz
Distancia: 121,3 km
Horario de salida: 10:16
Horario de llegada:
Premio de la montaña: Itziar (3ª categoría), en el kilómetro 18,8; Kalbario (3ª categoría), en el kilómetro 32,7; Azkarate (3ª categoría), en el kilómetro 47,1; Santa Ageda (2ª categoría), en el kilómetro 72; Etumeta (3ª categoría), en el kilómetro 91,6; Garate (3ª categoría), en el kilómetro 113,5
Te puede interesar
Recorrido, perfil y horario de la etapa 3 de la Itzulia Women de 2026: San Sebastián-San Sebastián (113,1 km)
La etapa que va a decidir todo en la quinta Itzulia Women replica, como apunta la organización de la carrera, la Clásica de San Sebastián. Jaizkibel, de primera categoría, y Mendizorrotz, de segunda, a diez kilómetros de la llegada, pueden ser protagonistas, en una jornada que se prevé llena de emoción.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 de la Itzulia Women de 2026: Abadiño-Amorebieta-Etxano (131,7 km)
El trazado incluye cinco puertos de tercera categoría, en una etapa con un desnivel acumulado de 2560 metros; la segunda jornada de la quinta Itzulia Women, que se disputa en Bizkaia, tendrá lugar, detalla la organización, “en un terreno muy conocido por el pelotón en pruebas de un día, con subidas cortas pero encadenadas”.
La Itzulia Women busca sucesora a Vollering y Reusser entre un amplio abanico de favoritas
Berthet, Pasio, Consonni, Lippert, Bredewold y Blanco Calbet figuran entre las favoritas a llevarse la victoria final en la quinta edición, presentada este jueves en Donostia. La representación vasca la formarán Amondarain, Aranguren eta Ostolaza a bordo del equipo vasco Laboral Kutxa – Fundación Euskadi.
Estos son los 19 equipos que estarán en la salida de la Itzulia Women 2026
Un total de 13 equipos pertenecen a la categoría UCI Women’s WorldTeam, mientras que otros seis competirán como UCI Women’s ProTeam.
Presentan la fecha y recorrido de Itzulia Women
Itzulia Women 2026 se disputará del 15 al 17 de mayo. Constará de 3 etapas, la primera en Zarautz. En los próximos días se darán a conocer los grupos.
La Itzulia Women de 2026 tendrá catorce puertos puntuables, en sus tres etapas, del 15 al 17 de mayo
La quinta edición de la carrera comenzará en Zarautz, el viernes 15 de mayo, y finalizará en San Sebastián, el domingo 17. Las tres etapas que completan la prueba son estas: Zarautz-Zarautz, de 121,3 kilómetros, Abadiño-Amorebieta-Etxano, de 138 kilómetros, y San Sebastián-San Sebastián, de 113,1 kilómetros.
Listado oficial definitivo de participantes y dorsales de la Itzulia Women 2025
La prueba contará con un total de 110 corredoras divididas en 19 equipos. Entre ellas, Marlen Reusser y Demi Vollering, ganadoras de las ediciones de 2023 y 2024, respectivamente.
Usoa Ostolaza: ''Teníamos que intentar meter el morro en el esprint''
(Original en euskera). La zarauztarra ha sido sexta en ela segunda etapa de la Itzulia Women, en el mismo tiempo que la ganadora Mischa Bredewold, que se mantiene lider en la general.
Bredewold: ''Me van bien las etapas duras que terminan en esprint''
La neerlandesa Mischa Bredeworld (SD Worx-Protime) se ha impuesto con autoridad en la primera etapa de la Itzulia, que ha finalizado con un esprint en Agurain, y, en consencuencia, es la primera líder de esta edición.