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Lorena Wiebes, primera líder del Giro femenino

La neerlandesa del SD Worx-Protime se ha adjudicado la primera etapa al sprint por delante de las italianas Elisa Balsamo (Lidl-Yrek), Lara Gillespie (USA Team) y Chiara Consonni (CANYON-SRAM).
Lorena Wiebes Giro
Euskaraz irakurri: Lorena Wiebes da emakumezkoen Giroko lehen liderra
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

La neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) es la primera líder del Giro de Italia femenino al ganar este sábado al sprint la etapa inaugural, de 139 kilómetros, entre Cesenatico y Rávena.

De esta forma, Wiebes logra la victoria número 127 de su carrera tras ser más fuerte que tres ciclistas italianas en línea de meta al sprint: Elisa Balsamo (Lidl-Yrek), Lara Gillespie (USA Team) y Chiara Consonni (CANYON-SRAM).

Tras aplicarse las bonificaciones, Wiebes, de 27 años y que ya atesora seis triunfos de etapa en el Giro, se viste de líder con 4 segundos de ventaja sobre Balsamo y seis sobre Gillespie.

Este domingo se disputa la segunda de las nueve etapas, de 156 km entre Roncade y Caorle, con un puerto de cuarta categoría a mitad de recorrido.

Results powered by FirstCycling.com

Ciclismo Giro de Italia UCI World Tour

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