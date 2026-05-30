Lorena Wiebes, primera líder del Giro femenino

La neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) es la primera líder del Giro de Italia femenino al ganar este sábado al sprint la etapa inaugural, de 139 kilómetros, entre Cesenatico y Rávena.

De esta forma, Wiebes logra la victoria número 127 de su carrera tras ser más fuerte que tres ciclistas italianas en línea de meta al sprint: Elisa Balsamo (Lidl-Yrek), Lara Gillespie (USA Team) y Chiara Consonni (CANYON-SRAM).

Tras aplicarse las bonificaciones, Wiebes, de 27 años y que ya atesora seis triunfos de etapa en el Giro, se viste de líder con 4 segundos de ventaja sobre Balsamo y seis sobre Gillespie.

Este domingo se disputa la segunda de las nueve etapas, de 156 km entre Roncade y Caorle, con un puerto de cuarta categoría a mitad de recorrido.