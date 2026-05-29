Sepp Kussek irabazi du Italiako Giroko etapa nagusia Dolomitetan
Visma taldeko estatubatuarrak erakustaldia eman du Alleghen, eta bere taldekide Vingegaardek elastiko arrosari eutsi dio.
Sepp Kuss estatubatuarrak (Visma Lease a Bike) irabazi du Italiako Giroko 19. etapa, Feltre eta Alleghe (Piani di Pezzè) artekoa, 151 kilometroko ibilbidea eta 5.000 metroko desnibela izan dituena.
Kuss bakarrik iritsi da helmugara, gailurretik 3 kilometrora erasoa jo ostean. 4 ordu, 28 minutu eta 32 segundo behar izan ditu ibilbidea osatzeko, eta batez beste orduko 33,7 kilometroko abiaduran egin du.
Bigarren postua Derek Gee (Lidl) kanadarrarentzat izan da, 14 segundora, eta hirugarrena Giulio Ciccone italiarrarentzat, 37ra. Jonas Vingegaard liderra eta Felix Gall austriarra, berriz, 43 segundora helmugaratu dira.
Sailkapen nagusian, Vingegaard da liderra, Italiako Giroa amaitzeko 3 egun falta direnean.
Sepp Kuss 2023ko Vueltako irabazleak berriro erakutsi du mendiko etapetan duen indarra. Piani di Pezzerako azken igoeran erasoa jo du, batez beste % 10eko maldak izan dituen igoera gogorrean, eta iheskideei aurrea hartuta helmugaratu da etapa garaipena lortzeko.
Etaparen hasieran, ihesaldia osatzeko borroka handia izan da. Giulio Ciccone italiarra (Lidl-Trek) eta Einer Rubio kolonbiarra (Movistar Team) izan dira eguneko protagonista nagusietako batzuk. Cicconek lehen postuan gainditu ditu Passo Duran eta Passo Giau mendateak (azken hori 2.233 metroko altueran dago).
Italiarrak mendiko sailkapeneko lidergoa hartu du behin-behinean, mendiko puntuak pilatu ostean. Hala ere, Visma Lease a Bike taldeak tropelaren erritmoa kontrolatu du etengabe, iheslarien aldea murrizteko.
Azken mendateetan, sailkapen nagusiko faboritoen mugimenduak ere iritsi dira. Afonso Eulalio portugaldarra (Bahrain-Victorious) lasterketa gogortzen saiatu da hainbat eraso jota, eta Jonas Vingegaard eta Egan Bernal aurkarien erantzunak etorri dira ondoren.
Dena den, Vingegaardek sendotasun handia erakutsi du etapa osoan zehar. Daniarrak gertutik zaindu ditu Felix Gall austriarra eta Thymen Arensman herbeheretarra, eta sailkapen nagusiko abantaila mantendu du mendiko azken etapa handia jokatu aurretik.
Etapa hau irabazita, Visma taldeak are gehiago indartu du 2026ko Giroan erakutsitako nagusitasuna, eta gero eta gertuago du garaipen nagusia.
