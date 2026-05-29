Italiako Giroa - 19. etapa
Jhonatan Narvaez ekuadortarrak Giroa utzi du etapa nagusian

3 etapa irabazi ondoren, bizikletatik jaitsi da Passo Duran mendateko lehen kilometroetan, bezperan helmugatik taldearen autobusera zihoala izandako erorikoak eragindako kalteen ondorioz.

ALESSANDRIA (Italy), 22/05/2026.- Ecuadorian rider Jhonatan Narvaez of team UAE Team Emirates XRG signs in ahead of the 13th stage of the Giro d'Italia over 189km from Alessandria to Verbania, Italy, 22 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates-XRG) ekuadortarrak Italiako Giroa utzi du ostiral honetan, Feltre eta Alleghe (Piani di Pezze) arteko 151 kilometroko etapa nagusiko lehen kilometroetan.

Giroaren edizio honetan 3 etapa irabazi dituen txirrindularia bizikletatik jaitsi da Passo Duran mendateko lehen kilometroetan, eguneko sei mendateetako lehenengoan, bezperan helmugatik taldearen autobusera zihoala izan zuen erorikoak eragindako kalteen ondorioz.

Hala, Narvaezek erregulartasunaren maglia arrosa lortzeko borroka utzi du, Paul Magnier (Soudal) frantziarraren mesedetan. UAEko txirrindulariak 158 puntu zituen, eta Magnierrek, berriz, 195.

UCI World Tour Txirrindularitza Italiako Giroa

