Laboral Kutxa-Euskadi ez da Giroan parte hartzearekin konformatzen, eta etapa garaipena bilatuko du

Naia Amondarain, Giroko tropelaren euskal txirrindulari bakarra, Alice Arzuffi, Sara Fiorin, Cristina Tonetti, Yuliia Biriukova, Tiril Jorgensen eta Marjolein van't Geloof, dira taldea ordezkatuko duten zazpi txirrindulariak.

Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak; Argazkia: Laboral Kutxa-Euskadi
E. I. I. | KIROLAK EITB

Laboral Kutxa-Euskadi ez da Italiako Giroan parte hartzearekin konformatzen, eta etapa garaipena bilatuko du, Ion Lazkano taldeko kirol zuzendariak azaldu duenez. Naia Amondarain gipuzkoarra, Alice Arzuffi, Sara Fiorin eta Cristina Tonetti italiarrak, Yuliia Biriukova ukrainarra, Tiril Jorgensen norvegiarra eta Marjolein van’t Geloof herbeheretarra, dira Laboral Kutxa-Euskadi ordezkatuko duten zazpi txirrindulariak.

Ion Lazkanorentzat, “laugarren etapako erlojupekoa izanen da inflexio-puntua”, izan ere, taldearen kirol zuzendariarentzat, “sailkapen orokorrerako itxaropenak mantenduko ditugun edo etapa bat irabazteko ihesladiei arreta guztia eman beharko diogun erakutsiko digu”.

Naia Amondarain izango da Giroko euskal txirrindulari bakarra. Lazkanok goraipatu du Ibarrako txirrindularia, bere lana “aparta eta isilpekoa” dela esanez.

