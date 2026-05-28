Laboral Kutxa-Euskadi ez da Giroan parte hartzearekin konformatzen, eta etapa garaipena bilatuko du
Naia Amondarain, Giroko tropelaren euskal txirrindulari bakarra, Alice Arzuffi, Sara Fiorin, Cristina Tonetti, Yuliia Biriukova, Tiril Jorgensen eta Marjolein van't Geloof, dira taldea ordezkatuko duten zazpi txirrindulariak.
Laboral Kutxa-Euskadi ez da Italiako Giroan parte hartzearekin konformatzen, eta etapa garaipena bilatuko du, Ion Lazkano taldeko kirol zuzendariak azaldu duenez. Naia Amondarain gipuzkoarra, Alice Arzuffi, Sara Fiorin eta Cristina Tonetti italiarrak, Yuliia Biriukova ukrainarra, Tiril Jorgensen norvegiarra eta Marjolein van’t Geloof herbeheretarra, dira Laboral Kutxa-Euskadi ordezkatuko duten zazpi txirrindulariak.
Ion Lazkanorentzat, “laugarren etapako erlojupekoa izanen da inflexio-puntua”, izan ere, taldearen kirol zuzendariarentzat, “sailkapen orokorrerako itxaropenak mantenduko ditugun edo etapa bat irabazteko ihesladiei arreta guztia eman beharko diogun erakutsiko digu”.
Naia Amondarain izango da Giroko euskal txirrindulari bakarra. Lazkanok goraipatu du Ibarrako txirrindularia, bere lana “aparta eta isilpekoa” dela esanez.
Zenbat gastatzen dute taldeek bidoietan? Nahi haina erabil al ditzakete?
Txirrindularien eta zaleen arteko loturatzat hartzen dira, hein batean, lasterketetan erabiltzen dituzten bidoiak. Baina, zenbat erabiltzen ditu World Tourreko talde batek lasterketako? Xabier Usabiagak honen berri eman du “Ez da Giro” saioan.
Paul Magnier gailendu da 18.etapan, bihurgunez beteriko esprint arriskutsu batean
Paul Magnier (Soudal Quick-Step) frantziarrak irabazi du Italiako Giroko hemezortzigarren etapa. Ezker-eskuineko hainbat bihurgune eta zoru bustiarekin egindako esprint arriskutsu batekin amaitu da hau. Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) helmugaratu da bigarren eta Jonathan Milan (Lidl-Trek) hirugarren, italiarrak biak.
Tropelak ez du tarterik utzi, eta Magnierrek bere hirugarren etapa garaipena erdietsi du esprintean
Talde nagusiak ez die ihesaldiei tarterik utzi, eta jardunaldiko azken mendatexoa, Muro di Ca 'del Poggio, gainditu ostean, tropeleko gizonik azkarrenek azken aukera izan dute Erromaren aurretik.
Txirrindulari gazteen bilakaera: adinean gora, garaipenetan behera
Txirrindulari gazteen bilakaera aztertu du Xabier Usabiagak “Ez da Giro” saioan. Azken urteetan joera aldatu egin da: adinean gora egiten duten heinean, lorpenetan behera. Juan Ayuso, Joshua Tarling eta beste askori gertatu zaien moduan.
Igor Arrietaren ahalegin handia, eta Michael Valgrenen erasoa eta garaipena, Giroko 17. etapako azken kilometroetan
UAEko txirrindulari nafarrak lasterketa buruan zihoazen ziklistak harrapatu ditu, alegia, Valgren eta Einer Rubio; gerora, atzetik zetozen gizonek aurreko hirurekin bat egin dute; azkenean, Valgrenek garaipen bikaina eskuratu du.
Igor Arrieta: “Bagenekien ihesaldia helmugara irits zitekeela; saiatu naiz”
Igor Arrieta seigarren postuan hlmugaratu da Italiako Giroko 17.etapan. Ihesaldiko protagonistetako bat izan da, horretarako “egun gogorra” izan den arren.
Michael Valgren danimarkarrak irabazi du Andalon, Igor Arrieta berriro protagonista izan den etapan
Azkenenean Uharte Arakileko txirrindularia seigarren helmugaratu da. Hogeita hamar bat txirrindularik, tartean, Giro honetan etapa irabazi duen nafarrak eta Jhonatan Narvaez ekuadortarrak, osatu dute eguneko ihesaldia. Errepidea bustita edo heze izan dute ziklistek gaurkoan.
Zenbat balio du UCI World Tourreko lasterketa bat antolatzeak?
Ikuskizuna bai, baina UCI World Tourreko lasterketa bat antolatzea garestia ere bada. Xabier Usabiagak kostuak zeintzuk eta zenbatekoak diren azaldu dizkigu, Itzulia eta Danilith Nokere Koerse adibidetzat jarrita.
Vingegaardek erakustaldia eman du Carì mendatean: lau etapa garaipen daramatza, eta aurkariak bigarren postuaren bila dabiltza
Jonas Vingegaardek 2026ko Italiako Giroko maglia arrosa du aldean, eta hamaseigarren etapan are gehiago sendotu du lehen postu hori; eguna Carì lehen mailako mendatean amaitu da, eta danimarkarrak erabat kontrolpean izan ditu aurkariak. Hala, azken horiek podiumeko beste bi postuak ari dira jokatzen.