El Laboral Kutxa-Euskadi no se conforma con participar y buscará ganar una etapa en el Giro de Italia, tal y como ha señalado Ion Lazkano el director deportivo del equipo vasco. Naia Amondarain, las italianas Alice Arzuffi, Sara Fiorin y Cristina Tonetti, la ucraniana Yuliia Biriukova, la noruega Tiril Jorgensen y la neerlandesa Marjolein van't Geloof son las siete corredoras que representarán al Laboral Kutxa-Euskadi.

Para Ion Lazkano, “la contrarreloj de la cuarta etapa será el punto de inflexión”, ya que, según el director deportivo de la escuadra vasca, “nos mostrará si mantenemos vivas las opciones en la general o si nos volcamos en las escapadas para buscar una etapa”.

Naia Amondarain será la única corredora vasca en la corsa rosa. El propio director deportivo del equipo ha elogiado a la corredora de Ibarra, calificando su trabajo como “extraordinario y silencioso”.