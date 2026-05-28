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El Laboral Kutxa-Euskadi no se conforma con participar y buscará ganar una etapa en el Giro

Naia Amondarain, la única cilcista vasca en el pelotón del Giro, Alice Arzuffi, Sara Fiorin, Cristina Tonetti, Yuliia Biriukova, Tiril Jorgensen y Marjolein van't Geloof serán las siete corredoras que presentará el equipo en la salidad de la corsa rosa.

Laboral Kutxa-Euskadiko txirrindulariak
Ciclistas del Laboral Kutxa-Euskadi; Foto: Laboral Kutxa-Euskadi
Euskaraz irakurri: Laboral Kutxa-Euskadi ez da parte hartzearekin konformatzen eta etapa bat irabazi nahi du Emakumezkoen Giroan
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Laboral Kutxa-Euskadi no se conforma con participar y buscará ganar una etapa en el Giro de Italia, tal y como ha señalado Ion Lazkano el director deportivo del equipo vasco. Naia Amondarain, las italianas Alice Arzuffi, Sara Fiorin y Cristina Tonetti, la ucraniana Yuliia Biriukova, la noruega Tiril Jorgensen y la neerlandesa Marjolein van't Geloof son las siete corredoras que representarán al Laboral Kutxa-Euskadi.

Para Ion Lazkano, “la contrarreloj de la cuarta etapa será el punto de inflexión”, ya que, según el director deportivo de la escuadra vasca, “nos mostrará si mantenemos vivas las opciones en la general o si nos volcamos en las escapadas para buscar una etapa”.

Naia Amondarain será la única corredora vasca en la corsa rosa. El propio director deportivo del equipo ha elogiado a la corredora de Ibarra, calificando su trabajo como “extraordinario y silencioso”.

Mujeres deportistas Ciclismo Giro de Italia Fundación Euskadi

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