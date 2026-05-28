ITALIAKO GIROA-18. ETAPA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Tropelak ez du tarterik utzi, eta Magnierrek bere hirugarren etapa garaipena erdietsi du esprintean

Talde nagusiak ez die ihesaldiei tarterik utzi, eta jardunaldiko azken mendatexoa, Muro di Ca 'del Poggio, gainditu ostean, tropeleko gizonik azkarrenek azken aukera izan dute Erromaren aurretik.

PIEVE DI SOLIGO (Italy), 28/05/2026.- French rider Paul Magnier of Soudal Quick-Step Team celebrates crossing the finish line to win the 18th stage of the 109 Giro d'Italia 2026, a 171 km race from Fai Della Paganella to Pieve di Soligo, Italy, 28 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Paul Magnier frantziarra, pozarren, Pieve di Soligoko helmugan. Argazkia: EFE

author image

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Paul Magnier (Soudal Quick-Step) frantziarrak irabazi du Italiako Giroaren171 kilometroko hamazortzigarren etapa, Fai della Paganella eta Pieve di Soligo artean jokatu dena.

Azken Sprinta - Giro 18
18:00 - 20:00
Magnier gailendu da bihurgunez beteriko esprint arriskutsu batean

Bigarren Edoardo Zambanini (Bahrain) izan da eta hirugarren Jonathan Milan (Lidl-Trek). Jonas Vingegaardek (Visma | Lease a Bike) egun bat gehiago eman du sailkapen nagusiko liderraren maillot arrosa jantzita, eta Ca 'del Poggio mendatearen gainetik pasatzen ere lehena izan da.

Eguneko ihesaldia, lehenik eta behin, Mattia Bais eta Andrea Mifsud (Polti VisitMalta) txirrindulariek osatu dute, eta aurrerago James Shaw (EF Education) eta Jonas Geens (Alpecin) gehitu zaizkie. Lau iheslariek 21 kilometro falta ziren arte eutsi dute, baina Ca 'del Poggioren horma motzean dena nahi zuen tropelak harrapatu ditu.

Tropela elkartuta iritsi da azken igoerara. Afonso Eulalioren (Bahrain) bi erasok, bata igoeran eta bestea jaitsieran, ez diote garaipenik eman. Azken esprintean, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) izan da mugitu dena, 'maglia ciclamino'rako puntuen lehian, eta garaipena lortu du helmugan.

Results powered by FirstCycling.com

UCI World Tour Txirrindularitza Italiako Giroa Jonas Vingegaard

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X