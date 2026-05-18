El Tour de 2028 partirá de Reims y sus primeras etapas tendrán lugar en el este de Francia

El Tour de 2028 partirá de Reims, capital de la Champagne francesa, y se desarrollará en sus primeras etapas en el este de Francia, han indicado este lunes los organizadores.

Será la segunda salida de la ronda gala en tierras francesas desde 2021, después de que Copenhague acogiera la de 2022, Bilbao, la de 2023; y Florencia la de 2024, mientras que Barcelona dará el banderazo de salida de este año y la de 2027 tendrá lugar en Edimburgo. Lille acogió la de 2025 y Brest, la de 2021.

Concretamente, el Tour ha desvelado que la carrera discurrirá por Charleville-Mézières, Epernay, Metz, Thionville y Verdun, todas ellas en el este del Estado galo. Además, como sucede en los años olímpicos, la carrera comenzará una semana antes de lo habitual en 2028, el 24 de junio, y acabará el 16 de julio en París.