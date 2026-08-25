Pogacar termina en solitario en Andorra con otra exhibición de maestría
El esloveno ha convertido la primera jornada de alta montaña en un golpe importante para sus rivales rompiendo la carrera a 50,5 kilómetros de meta, en la Collada de Beixalís. Widar ha llegado en segundo lugar y Gall ha sido tercero.
Tadej Pogacar ha dominado la cuarta etapa de la Vuelta a España llegando a meta en solitario tras una exhibición en las carreteras de Andorra. La etapa del martes ha dejado una de las primeras grandes diferencias de la carrera. Sobre un recorrido de 104,8 kilómetros con salida y llegada en Andorra la Vella, el triunfo le ha permitido al esloveno reforzar el jersey rojo y empezar a marcar diferencias importantes en la clasificación general.
La carrera ha quedado sentenciada a 50,5 kilómetros de la llegada, cuando Pogacar ha atacado durante la subida a la Collada de Beixalís. El ciclista de UAE ha lanzado allí su ataque y ha conseguido abrir una distancia que sus rivales no han podido reducir. El movimiento le ha permitido afrontar en solitario el tramo decisivo y llegar a Andorra la Vella con 2 minutos y 45 segundos sobre el grupo perseguidor.
Por detrás, Jarno Widar (Lotto) y Felix Gall (Decathlon) han sido los ciclistas que mejor han resistido el ritmo impuesto por el líder y han ocupado la segunda y tercera posición de la etapa. Con este triunfo, Pogacar ha sumado su segunda victoria en la presente edición y ha consolidado el jersey rojo, con 3 minutos y 21 segundos sobre Primoz Roglic y 3 minutos y 32 segundos sobre Enric Mas La etapa de Andorra ha dejado así una primera selección entre los favoritos y ha confirmado al líder como el gran dominador de la jornada.
Clasificaciones:
Te puede interesar
El granizo obliga a suspender la tercera etapa de la Vuelta
La organización ha tenido que suspender la tercera etapa debido a una tormenta de granizo en la subida al Mont Louis.
Matthew Brennan gana en Manosque, al esprint, y Tadej Pogacar continúa como líder de la Vuelta a España
El ciclista británico del Visma Lease a Bike ha sido el más rápido en los últimos metros de la segunda etapa de la carrera. Pogacar ha obtenido el tercer puesto, y, de esta manera, mantiene el maillot rojo, ya que sigue en la primera posición de la clasificación general.
Pogacar gana en Mónaco y lidera La Vuelta el primer día
El esloveno se ha impuesto a Ethan Hayter por nueve centésimas para vestirse de rojo para empezar.
Mikel Landa liderará el Soudal Quick-Step en su décima La Vuelta
Así, el alavés disputará por décima vez La Vuelta a España, en este caso como líder del equipo Soudal Quick-Step, que presenta también como alternativas para la general al italiano Filippo Zana y al francés Valentin Paret-Peintre.
Pello Bilbao gozará de un último baile en La Vuelta a España con el Bahrain
Tras haberse perdido el Tour de Francia, el ciclista de Gernika afronta su última Vuelta con una motivación extra y ayudar a guiar a un grupo más joven durante las tres semanas. “Al final, no haber corrido el Tour me abrió la puerta para hacer la Vuelta, y estoy muy motivado”, ha afirmado Bilbao.
El vitoriano Markel Beloki estará en la línea de salida de La Vuelta de la mano de un EF capitaneado por Carapaz
La tarea principal del ciclista alavés en su segunda Vuelta será apoyar al ecuatoriano. “Durante la temporada tuve mis oportunidades en diferentes tipos de carreras, pero ahora intentaré ayudar al equipo lo máximo posible. Ese es el objetivo principal para las próximas tres semanas”, ha afirmado Beloki.
Kern Pharma regresa a la Vuelta a España siguiendo la estela de su éxito en 2024
Berrade, Uriarte, Cobo, Brustenga, Ruiz, Elosegi, Ramiro Sosa y Wenzel son los ocho ciclistas elegidos por el equipo navarro para competir con garantías en la Vuelta, que arranca este sábado en Mónaco.
Perfiles y recorridos de todas las etapas de la Vuelta a España de 2026
La 81ª Vuelta a España se disputará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, y comenzará en Mónaco y concluirá en Granada. La carrera va a ser seguida, cada día, por kirolakeitb.eus y ETB.
Tadej Pogacar disputará la Vuelta a España de 2026, que comienza el 22 de agosto
El ciclista esloveno del UAE, que acaba de ganar su quinto Tour de Francia, estará en la próxima Vuelta a España, carrera en la que no participa desde 2019; en aquella edición, en su debut en la prueba, obtuvo la tercera posición y ganó tres etapas.