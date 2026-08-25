Pogacar termina en solitario en Andorra con otra exhibición de maestría

Tadej Pogacar ha dominado la cuarta etapa de la Vuelta a España llegando a meta en solitario tras una exhibición en las carreteras de Andorra. La etapa del martes ha dejado una de las primeras grandes diferencias de la carrera. Sobre un recorrido de 104,8 kilómetros con salida y llegada en Andorra la Vella, el triunfo le ha permitido al esloveno reforzar el jersey rojo y empezar a marcar diferencias importantes en la clasificación general.

La carrera ha quedado sentenciada a 50,5 kilómetros de la llegada, cuando Pogacar ha atacado durante la subida a la Collada de Beixalís. El ciclista de UAE ha lanzado allí su ataque y ha conseguido abrir una distancia que sus rivales no han podido reducir. El movimiento le ha permitido afrontar en solitario el tramo decisivo y llegar a Andorra la Vella con 2 minutos y 45 segundos sobre el grupo perseguidor.

Por detrás, Jarno Widar (Lotto) y Felix Gall (Decathlon) han sido los ciclistas que mejor han resistido el ritmo impuesto por el líder y han ocupado la segunda y tercera posición de la etapa. Con este triunfo, Pogacar ha sumado su segunda victoria en la presente edición y ha consolidado el jersey rojo, con 3 minutos y 21 segundos sobre Primoz Roglic y 3 minutos y 32 segundos sobre Enric Mas La etapa de Andorra ha dejado así una primera selección entre los favoritos y ha confirmado al líder como el gran dominador de la jornada.