El británico Finlay Tarling fallece a los 19 años durante la Volta a Portugal
El británico Finlay Tarling, ciclista de 19 años del NSN Development Team, ha fallecido este viernes en un accidente mientras participaba en la octava etapa de la Volta a Portugal, según ha informado la organización de la prueba.
En una nota publicada en sus redes, los responsables han indicado que el fallecimiento de Tarling se ha producido tras "un grave accidente", mientras que la cadena que retransmitía la competición, el canal luso RTP, ha señalado que se ha debido a una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.
Debido al suceso, la etapa se ha suspendido cuando faltaban unos 20 kilómetros para el final y, según la organización, "en señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del podio".
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Guillermo Thomas Silva gana la tercera etapa en el Storheia Summit
El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) ha logrado el primer puesto en la tercera etapa de la Arctic Race. El belga Van Eetvelt (Lotto) ha entrado segundo, junto a Silva. Pinarello (NSN Cycling) ha sido tercero en el Storheia Summit.
El noruego Erlend Blikra gana al sprint la segunda etapa de la Arctic Race
Erlind Blikra, del equipo Uno X Mobility, se ha impuesto en la segunda etapa de la Arctic Race disputada entre Vesterålen-Andenes. El noruego se ha llevado la victoria al sprint, mientras que Ethan Vernon (NSN Cycling) ha entrado segundo, mientras que Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) se ha hecho con el tercer puesto.
Lonardi se lleva la primera etapa de la Arctic Race en un esprint masivo con una aparatosa caída de Paul Hennequin, ciclista de Euskaltel
El ciclista italiano del equipo Polti VisitMalta ha sido el más rápido en los metros finales, y se ha impuesto al francés Jason Tesson y al canadiense Riley Pickrell. El francés Paul Hennequin, ciclista del Euskaltel-Euskadi, ha sufrido una aparatosa caída contra las vallas dentro del último kilómetro. Afortunadamente no ha sufrido graves lesiones y ha llegado a meta por sus propios medios.
Xabier Isasa se impone en la sexta etapa de la Volta a Portugal
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El ciclista de Zumaia se ha consolidado como una de las referencias del cuadro naranja y está completando un gran año 2026.
Perfiles y recorridos de todas las etapas de la Arctic Race 2026
La Arctic Race noruega se disputará entre el 13 y el 16 de agosto, y comenzará en Evenes, y concluirá en Narvik. Las cuatro etapas van a ser emitidas, en directo, por EITB.
Perfiles y recorridos de todas las etapas de la Vuelta a España de 2026
La 81ª Vuelta a España se disputará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, y comenzará en Mónaco y concluirá en Granada. La carrera va a ser seguida, cada día, por kirolakeitb.eus y ETB.
Calendario UCI World Tour 2026 masculino y femenino
La primera competición femenina comenzará el 17 de enero, y será el Tour Down Under. Por su parte, los hombres empezarán a competir tres días después, en la misma prueba.
Vollering, Niewiadoma y Longo Borghini completan el podio del Tour de Francia
Conquistando la última etapa con una exhibición, la neerlandesa Demi Vollering (FDJ) ha subido a lo más alto del podio del Tour de Francia. La segunda plaza ha sido para la polaca Kasia Niewiadoma (CANYON) y la tercera para la italiana Elisa Longo Borghini (UAE). Por su parte, la mejor joven ha sido la alemana Antonia Niedermaier (CANYON), mientras que el maillot de la montaña ha sido para la nerrlandesa Puck Pieterse (Fénix) y la de los puntos para la neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx).