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El británico Finlay Tarling fallece a los 19 años durante la Volta a Portugal

La cadena que retransmitía la competición, el canal luso RTP, ha señalado que se ha debido a una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.
Finlay Tarling
Imagen obtenida de las redes sociales.
Euskaraz irakurri: Finlay Tarling britainiarra hil da Portugalgo Voltan, 19 urterekin
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El británico Finlay Tarling, ciclista de 19 años del NSN Development Team, ha fallecido este viernes en un accidente mientras participaba en la octava etapa de la Volta a Portugal, según ha informado la organización de la prueba.

En una nota publicada en sus redes, los responsables han indicado que el fallecimiento de Tarling se ha producido tras "un grave accidente", mientras que la cadena que retransmitía la competición, el canal luso RTP, ha señalado que se ha debido a una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.

Debido al suceso, la etapa se ha suspendido cuando faltaban unos 20 kilómetros para el final y, según la organización, "en señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del podio".

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