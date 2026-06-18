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Hainbat txirrindulari ohik eta zenbait zalek Berrizko belodromoko lanak abiatzea eskatzen duen adierazpena babestu dute

Iragarkia
Ruben Gorospe, Marino Lejarreta eta Iban Mayo
18:00 - 20:00
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Marino Lejarreta (belodromoak haren izena du), Iban Mayo eta Julian Gorospe, besteak beste, ekitaldian izan dira, ostegunean, Bizkaiko herri horretan. Helburua da instalazioak eraberritzeko lanak ahalik eta lasterren hastea.

Txirrindularitza

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