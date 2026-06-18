Exciclistas y aficionadas y aficionados respaldan un manifiesto que insta a poner en marcha las obras en el velódromo de Berriz
Corredores como Marino Lejarreta, cuyo nombre lleva el velódromo, Iban Mayo o Julián Gorospe han estado presentes en el acto, que ha tenido lugar este jueves en la localidad vizcaína. El objetivo es que las obras de remodelación de las instalaciones comiencen cuanto antes.
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Romain Grégoire y Elisa Longo se adjudican la segunda etapa con inicio y final en Locarno
El ciclista francés Romain Grégoire (Groupama) ha sobrevivido a la embestida final de Tadej Pogacar y ha ganado desde la fuga. En féminas, la ciclista italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ha dado el primer golpe entre las favoritas y se ha impuesto en solitario.
Jaque mate de Pocacar, que casi sentencia la general en la primera etapa de la Vuelta a Suiza
El ciclista de Klanec ha atacado a 70 km de meta y ha rematado el triunfo en solitario en Sondrio. Por otra parte, en la carrera femenina, la neerlandesa Femke De Vries es la primera líder de la Vuelta a Suiza tras la disputa de la jornada inaugural.
Wout van Aert no correrá el Tour de Francia, por una lesión en el codo
En la semana pasada, el ciclista del Visma Lease a Bike, tras ganar una etapa en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, tuvo que abandonar la carrera, por problemas en el codo; es la misma lesión que le va a impedir participar en el Tour de Francia, que comienza el 4 de julio en Barcelona.
Mikel Landa reaparecerá en la Vuelta a Suiza, que se disputa entre el miércoles y el domingo
El ciclista vasco del Soudal Quick-Step no compite desde su caída en la Itzulia Basque Country, que le obligó a dejar la carrera. Landa tendrá como rivales a corredores de la talla de Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Primoz Roglic o Richard Carapaz.
Calendario UCI World Tour 2026 masculino y femenino
La primera competición femenina comenzará el 17 de enero, y será el Tour Down Under. Por su parte, los hombres empezarán a competir tres días después, en la misma prueba.
Isaac del Toro gana el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
El podio final queda compuesto por Del Toro, el australiano Luke Tuckwell y Juan Ayuso. Del Toro sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar.
Del Toro se impone en el Grand Colombier, Tuckwell sigue líder
Del Toro ha entrado en meta escapado, aventajando en 25 segundos al español Juan Ayuso y en 39 al noruego Tobias Halland Johannessen.
Van Gils se impone en el esprint de la sexta etapa y Truckwell es el nuevo líder
Johannessen ha lanzado el ataque en el esprint final, pero Van Gils ha tirado de piernas para adelantarlo e imponerse en la meta.
Van Aert se lleva la quinta etapa en un sprint masivo
Wout Van Aert (Team Visma) se ha impuesto en la cuarta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes. Un sprint masivo ha decidido el resultado de hoy, el belga ha sido superior al resto y ha conseguido su segunda victoria de la temporada, en Montrond-les-Bains.