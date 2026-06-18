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Exciclistas y aficionadas y aficionados respaldan un manifiesto que insta a poner en marcha las obras en el velódromo de Berriz

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Ruben Gorospe, Marino Lejarreta eta Iban Mayo
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hainbat txirrindulari ohik eta zenbait zalek Berrizko belodromoko lanak abiatzea eskatzen duen adierazpena babestu dute
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Corredores como Marino Lejarreta, cuyo nombre lleva el velódromo, Iban Mayo o Julián Gorospe han estado presentes en el acto, que ha tenido lugar este jueves en la localidad vizcaína. El objetivo es que las obras de remodelación de las instalaciones comiencen cuanto antes.

Ciclismo

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