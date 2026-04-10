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El Kosner Baskonia sigue con paso firme y se impone a la Virtus (72-82)

El equipo vitoriano ha logrado su segunda victoria a domicilio en un partido que dominó durante muchos minutos.
Bologna-Baskonia Euroliga
Bologna vs Kosner Baskonia. Foto: @Baskonia
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak sendo jarraitzen du Virtusi irabazita (72-82)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia sigue con paso firme y se ha impuesto este viernes a la Virtus de Bolonia por 72-82, en un partido que dominó durante muchos minutos para conseguir su segunda victoria a domicilio en la Euroliga.

La primera canasta llegó después de más de dos minutos, pero desde entonces el Baskonia propinó un 2-15 en los compases iniciales marcados por los errores, pero donde Eugene Omoruyi marcó diferencias.

Las cinco pérdidas de balón de la Virtus y la mala selección de tiro de los italianos fueron una losa demasiada pesada para los italianos que no aparecieron en los cinco minutos iniciales, 21-28.

Eugene Omoruyi lideró la entrada de los vitorianos en el segundo asalto, pero la Virtus comenzó a recortar distancias cuando Derrick Alston y Daniel Hackett entraron en ritmo para darle la vuelta el choque a 37-35.

Cinco puntos de Markus Howard dieron aire al Baskonia, que se fue por delante al descanso, 39-44.

La tercera falta personal del anotador del equipo italiano y varias defensas encadenadas del equipo de Paolo Galbiati les permitió a los baskonistas mantenerse por delante con diez minutos por delante, 53-57.

El Baskonia entró mejor, tomó aire y mantuvo a una distancia prudencial a su rival, que estuvo demasiado frustrado con las decisiones arbitrales y recibió dos técnicas.

Dos triples de Tim Luwawu-Cabarrot y Clement Frisch abrieron un hueco casi definitivo a pesar de que Carsen Edwards quiso echarse a su equipo a la espalda, hasta que fue expulsado por faltas personales.

Kosner Baskonia controló el duelo y se impuso por diez puntos, 72-82.

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