Errege Kopa
Gasteiz irribarrea ahoan da, Baskoniak Kopa irabazita

Hiriak goizaldera arte ospatu du Paolo Galbiatiren taldearen garaipena; orduek aurrera egin ahala, gasteiztarrak egunerokoan murgildu dira, baina ohi baino alaiago, otsaileko edozein astelehenetan baino poz handiagoa izan dutela. 

Saskibaloia Errege Kopa Saski Baskonia

