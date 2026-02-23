Gasteiz irribarrea ahoan da, Baskoniak Kopa irabazita
Hiriak goizaldera arte ospatu du Paolo Galbiatiren taldearen garaipena; orduek aurrera egin ahala, gasteiztarrak egunerokoan murgildu dira, baina ohi baino alaiago, otsaileko edozein astelehenetan baino poz handiagoa izan dutela.
Baskoniaren zazpigarren Kopak utzitako hainbat bitxikeria: hamar jokalarik egin dute debuta, eta horietako bat, Forrest, MVP
Baskoniak 2009tik ez zuen Kopako finalik jokatzen, eta orduan ere gailendu zen; 73 urtean, soilik Unicajak eta Gasteizko taldeak menderatu dituzte Bartzelona eta Real Madril Kopa batean. Trent Forrestek bereganatu du MVP saria; duela 17 urte lortu zuen hori azkenekoz Baskoniako jokalari batek, Teletovicek, hain zuzen.
Baskoniako jokalarien eta teknikarien ospakizunen irudi galeria, 2026ko Errege Kopa bereganatu ostean
Kosner Baskoniak 89-100 irabazi dio igande honetan Real Madrili eta 2026ko Errege Kopa bereganatu da. Ikusi galeria honetan nola ospatu duten baskoniarrek Valentziako Roig Arena kantxan.
Galbiati: "Zintzoki, oso pozik nago nire jokalariengatik eta nire taldeagatik"
Paolo Galbiati Baskoniako entrenatzailearen adierazpenak, Errege Kopa Real Marid taldearen aurka 89-100 irabazi ondoren.
Poza eta festa Gasteizen, Baskoniako jarraitzaileen artean
Gasteizko kaleak lehertu dira, Baskoniak garaipena erdietsi baitu. Poza eta festa nagusitu dira zaleen artean, eta bertan izan gara.
Real Madrilen eta Baskoniaren arteko Errege Kopako finalaren laburpena
Kosner Baskoniak 89-100 irabazi dio igande honetan Real Madrili eta 2026ko Errege Kopako txapeldun izendatu da Valentziako Roig Arenan.
Euforia nagusitu da Valentzian Baskoniako zaleen artean
Real Madrilen eta Kosner Baskoniaren arteko finala amaitu bezain laster, euforia nagusitu da baskoniako jarraitzaileen artean. Roig Arenako kanpoaldean egon gara horietako batzuekin.
Howard: "Elkarrekin egon gara une zailetan"
Markus Howarden Baskoniako jokalariaren adierazpenak, Errege Kopako finalean Real Madrilen aurka (89-100) irabazi ostean. (Adierazpenak ingelesez)
Spagnolo: "Inoiz ez dut hain gauza garrantzitsurik irabazi"
Matteo Spagnolo Baskoniako jokalariaren adierazpenak, Errege Kopako amaieran Real Madrilen aurka 89-100 irabazi ondoren.
Kosner Baskoniak zazpigarren Kopa irabazi du Real Madril menderatuta (89-100)
Gasteizko taldeak final bikaina sinatu du Valentzian, hasiera kaskarra gainditu eta nagusitasunez garaitu du faboritoa, erasoko hirukoak lortutako 73 puntuei eta amaiera bikainari esker.