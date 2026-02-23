Copa del Rey
Vitoria-Gasteiz vive el lunes con la sonrisa puesta tras la victoria del Baskonia en la Copa

Baskoniako zaleak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gasteiz irribarrea ahoan da, Baskoniak Kopa irabazita
author image

EITB

Última actualización

La ciudad ha festejado hasta bien entrada la madrugada el triunfo de los de Paolo Galbiati; según han ido avanzando las horas, las y los gasteiztarras han realizado sus tareas cotidianas con más alegría que cualquier lunes de febrero de los últimos 17 años.

Baloncesto Copa del Rey Saski Baskonia

