REAL MADRID VS BASKONIA (89-100)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Howard: "Hemos estado juntos a pesar de la adversidad"

Baskonia
18:00 - 20:00
Markus Howard. Foto: Eitb
Euskaraz irakurri: Howard: "Elkarrekin egon gara zoritxarra gorabehera"
author image

EITB

Última actualización

Declaraciones de Markus Howard, jugador del Baskonia, tras la victoria ante el Real Madrid (89-100) en el final de la Copa del Rey. 

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X