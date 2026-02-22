Resumen de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y Baskonia
Kosner Baskonia ha ganado (89-100) este domingo al Real Madrid y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey 2026 celebrada en el Roig Arena de Valencia.
Te puede interesar
Vitoria-Gasteiz vive el lunes con la sonrisa puesta tras la victoria del Baskonia en la Copa
La ciudad ha festejado hasta bien entrada la madrugada el triunfo de los de Paolo Galbiati; según han ido avanzando las horas, las y los gasteiztarras han realizado sus tareas cotidianas con más alegría que cualquier lunes de febrero de los últimos 17 años.
Curiosidades que deja la séptima Copa del Rey del Baskonia: diez debutantes, y uno de ellos, Forrest, MVP
El Baskonia no jugaba la final de la Copa desde la edición de 2009, que también ganó; en 73 años, solo el Unicaja y el conjunto vitoriano han derrotado al FC Barcelona y al Real Madrid en la misma fase final. Trent Forrest ha sido nombrado MVP; Teletovic, en 2009, era el último jugador del Baskonia en haberlo conseguido.
Galería de imágenes de las celebraciones de los jugadores y técnicos del Baskonia tras ganar la Copa del Rey 2026 al Real Madrid
Kosner Baskonia ha ganado (89-100) este domingo al Real Madrid y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey 2026. Así lo han celebrado los baskonistas en sobre la pista del Roig Arena de Valencia.
Galbiati: "Honestamente, estoy muy feliz por mis jugadores y por mi staff"
Declaraciones de Paolo Galbiati entrenador del Baskonia, tras ganar la Copa del Rey por (89-100) contra el Real Marid.
Alegría y fiesta en Vitoria entre los seguidores baskonistas
Las calles de Vitoria-Gasteiz han estallado con motivo de la victoria baskonista. La alegría y la fiesta se han adueñado de los aficionados que han seguido la cita en diferentes locales de la ciuad alavesa.
Euforia en Valencia entre los aficionados baskonistas
Nada más terminar la final entre el Real Madrid y Kosner Baskonia, la euforia ha reinado entre los baskonistas. Hemos estado en el exterior del Roig Arena con algunos de ellos.
Howard: "Hemos estado juntos a pesar de la adversidad"
Declaraciones de Markus Howard, jugador del Baskonia, tras la victoria ante el Real Madrid (89-100) en el final de la Copa del Rey.
Spagnolo: "Nunca he ganado algo tan importante"
Declaraciones de Matteo Spagnolo, jugador del Baskonia, tras la victoria ante el Real Madrid (89-100) en el final de la Copa del Rey.
Kosner Baskonia conquista su séptima Copa tras tumbar al Madrid (89-100)
El conjunto vitoriano ha firmado una final brillante en Valencia, ha superado un mal inicio y ha derrotado con autoridad al favorito gracias a 73 puntos de su tridente ofensivo y a un desenlace impecable.