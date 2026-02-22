El Baskonia no jugaba la final de la Copa desde la edición de 2009, que también ganó; en 73 años, solo el Unicaja y el conjunto vitoriano han derrotado al FC Barcelona y al Real Madrid en la misma fase final. Trent Forrest ha sido nombrado MVP; Teletovic, en 2009, era el último jugador del Baskonia en haberlo conseguido.