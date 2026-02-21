Errege Kopa
Kosner Baskoniaren eta La Laguna Teneriferen arteko Errege Kopako final-laurdenetako partidaren laburpena

VALENCIA, 20/02/2026.- El jugador del Baskonia Eugene Omoruyi (delante) celebra una canasta con sus compañeros, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que disputan ante La Laguna Tenerife este viernes en el Roig Arena, en Valencia. EFE/Manuel Bruque
18:00 - 20:00
Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife
author image

EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskonia Errege Kopako finalerdietara igaro da ostiral honetan, Valentziako Roig Arenan La Laguna Tenerife 91-81 menderatuta. Bi urteko absentziaren ondoren, Gasteizko taldea ate nagusitik itzuli da txapelketara.

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

