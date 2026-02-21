Copa del Rey
Resumen del partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife

VALENCIA, 20/02/2026.- El jugador del Baskonia Eugene Omoruyi (delante) celebra una canasta con sus compañeros, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que disputan ante La Laguna Tenerife este viernes en el Roig Arena, en Valencia. EFE/Manuel Bruque
18:00 - 20:00
Kosner Baskonia vs. La Laguna Tenerife
Euskaraz irakurri: Kosner Baskonia eta La Laguna Teneriferen arteko Errege Kopako final-laurdenetako partidaren laburpena
author image

EITB

Última actualización

El Baskonia se ha convertido este viernes en el tercer semifinalista de la Copa del Rey tras imponerse por 91-81 a La Laguna Tenerife en el Roig Arena de Valencia. El conjunto vitoriano ha regresado al torneo tras dos años de ausencia y lo ha hecho por la puerta grande.

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

