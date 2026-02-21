ERREGE KOPA
Bartzelonaren eta Baskoniaren arteko Errege Kopako finalerdietako partidaren laburpena

VALENCIA, 21/02/2026.- El base del Barcelona Dario Brizuela (d) en acción ante Markus Howard del Baskonia durante el partido de semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto que Barcelona y Baskonia disputan este sábado en el Roig Arena, en Valencia. EFE/ Manuel Bruque
18:00 - 20:00
Argazkia: EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Baskoniak Errege Kopako finalerako txartela eskuratu du larunbat honetan, Valentziako Roig Arenan Bartzelona 67-70 menderatuta. Garaipen horri esker, finalerako sailkatu da, eta Real Madril izango du aurkari.

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

