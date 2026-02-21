COPA DEL REY

Resumen del partido de semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Baskonia

VALENCIA, 21/02/2026.- El base del Barcelona Dario Brizuela (d) en acción ante Markus Howard del Baskonia durante el partido de semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto que Barcelona y Baskonia disputan este sábado en el Roig Arena, en Valencia. EFE/ Manuel Bruque
Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Bartzelonaren eta Baskoniaren arteko Errege Kopako finalerdietako partidaren laburpena
El Baskonia se ha clasificado este sábado para la final de la Copa del Rey tras vencer por 67-70 al Barcelona en el Roig Arena de Valencia, un triunfo que le permite clasificarse para la final, en la que se medirá al Real Madrid.

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

