Galbiati: "Howard erasotzaile ikaragarria da, eta orain defendatzen saiatzen ari da, ziurrenik bere bizitzan egin ez duen bezala"

Paolo Galbiati prentsaren galderak erantzuten, Monakoren aurkako partidaren prebian
18:00 - 20:00
Paolo Galbiati Kosner Baskoniako entrenatzailea
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniako entrenatzaileak prentsaren galderei erantzun die Monakoren aurkako Euroligako partidari begira, jokalari batzuen errendimendua eta bilakaera nabarmenduz.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

