Galbiati: "Howard erasotzaile ikaragarria da, eta orain defendatzen saiatzen ari da, ziurrenik bere bizitzan egin ez duen bezala"
Kosner Baskoniako entrenatzaileak prentsaren galderei erantzun die Monakoren aurkako Euroligako partidari begira, jokalari batzuen errendimendua eta bilakaera nabarmenduz.
Baskonia, Buesa Arenatik urrun bigarren garaipenaren bila
Paolo Galbiatiren taldea Monakoren arazo instituzionalak aprobetxatzen saiatuko da, bisitari bezala bigarren garaipena lortzeko.
Kosner Baskoniak Kanaria Handiari irabazi dio eta Kopako serie-buru izango da (75-97)
Kosner Baskonia serie-buru izango da Errege Kopan, eta Laguna Tenerife izango du aurkari final-laurdenetan, igande honetan Dreamland Kanaria Handiaren aurka Endesa Ligako 10. jardunaldiko atzeratutako partida irabazi ostean (75-97).
Baskoniak porrota jaso du Bartzelonaren aurka, bigarren zatian erabaki den lehian (91-97)
Gasteizko taldeak hasiera bikaina izan du, baina bisitaria nagusitu da, kanpotik egindako jaurtiketetan gehiago asmatu eta defentsan sendo aritu baita.
Kosner Baskoniak babesa hartu nahi du Buesa Arenan Bartzelonaren aurka
Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka jokatuko du, ostiral honetan, Euroligako 27. jardunaldian. 20:30ean hasiko da partida eta euskal taldeak sentsazioak berreskuratzea bilatuko du, Milanen izandako porrotaren ostean.
Baskoniak porrot gogorra jaso du Armani Milanen aurka (109-89)
Talde italiarrak aurrerapausoa eman du atsedenaldiaren ostean, Europako txapelketan dituen helmugetara gerturatzeko garaipena lortuz.
Kosner Baskoniak Armani Milanen kantxan jokatuko du, asteartean, Euroligan
Partida 20:30ean hasiko da. Armani Milanek hamabi garaipen dauzka sailkapenean, Kosner Baskoniak baino hiru gehiago.
Kosner Baskoniak galdu egin du Teneriferen etxean (89-85)
Baskoniarrek ezin izan dute garaipena lortu hasieratik oso nagusi izan den Teneriferen etxean. Partida bizia jokatu dute bi taldeek.
Kosner Baskoniak garaiz erreakzionatu du Zalgirisen aurka Buesan (102-91)
Partida hasiera kaskarra izan ostean, Gasteizko taldeak bere izaera kolektiboa baliatu du Euroligan bederatzigarren garaipena lortzeko.
Kosner Baskoniak bolada onari eutsi nahi dio, Zalgirisen aurka, ostiralean
Euskal taldeak Euroligan bederatzigarren garaipena eskuratzea du helburu, hamalau garaipen dituen talde baten aurka.