Galbiati: "Howard es un atacante increible y ahora intenta defender como probablemente no ha hecho en su vida"

Paolo Galbiati prentsaren galderak erantzuten, Monakoren aurkako partidaren prebian
18:00 - 20:00
Paolo Galbiati entrenador del Kosner Baskonia
Euskaraz irakurri: Paolo Galbiati: "Markus pentsamolde handia du, erasotzaile ikaragarria da, eta orain defendatzen saiatzen ari da, ziurrenik bere bizitzan egin ez duen bezala"
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

El entrenador del Kosner Baskonia ha respondido a las preguntas de la prensa de cara al partido de Euroliga ante el Mónaco, destacando el rendimiento y evolución de algunos de sus jugadores. El partido comenzará este viernes a las 19:30.

Baloncesto Saski Baskonia Euroliga

