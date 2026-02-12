Galbiati: "Howard es un atacante increible y ahora intenta defender como probablemente no ha hecho en su vida"
El entrenador del Kosner Baskonia ha respondido a las preguntas de la prensa de cara al partido de Euroliga ante el Mónaco, destacando el rendimiento y evolución de algunos de sus jugadores. El partido comenzará este viernes a las 19:30.
