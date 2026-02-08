Endesa Liga
Kosner Baskoniak Kanaria Handiari irabazi dio eta Kopako serie-buru izango da (75-97)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 08/02/2026.- Los jugadores del Gran Canaria y del Baskonia durante el partido de Liga Endesa que disputan ante el Gran Canaria este domingo en el GRan Canaria Arena. EFE/ Angel Medina G.
18:00 - 20:00
Kanaria Handia vs. Kosner Baskonia. Argazkia: EFE
EITB

Kosner Baskonia serie-buru izango da Errege Kopan, eta Laguna Tenerife izango du aurkari final-laurdenetan, igande honetan Dreamland Kanaria Handiaren aurka Endesa Ligako 10. jardunaldiko atzeratutako partidan irabazi ostean (75-97).

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

