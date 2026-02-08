El Kosner Baskonia vence al Gran Canaria y será cabeza de serie en la Copa (75-97)
El Kosner Baskonia acudirá a la Copa del Rey como cabeza de serie y su rival en cuartos de final será el La Laguna Tenerife tras su triunfo de este domingo ante el Dreamland Gran Canaria en el partido aplazado de la 10ª jornada de la Liga Endesa (75-97).
