El Kosner Baskonia vence al Gran Canaria y será cabeza de serie en la Copa (75-97)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 08/02/2026.- Los jugadores del Gran Canaria y del Baskonia durante el partido de Liga Endesa que disputan ante el Gran Canaria este domingo en el GRan Canaria Arena. EFE/ Angel Medina G.
Gran Canaria vs. Kosner Baskonia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak Kanaria Handiari irabazi dio eta Kopako serie-buru izango da (75-97)
El Kosner Baskonia acudirá a la Copa del Rey como cabeza de serie y su rival en cuartos de final será el La Laguna Tenerife tras su triunfo de este domingo ante el Dreamland Gran Canaria en el partido aplazado de la 10ª jornada de la Liga Endesa (75-97).

