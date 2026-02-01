Kosner Baskoniak galdu egin du Teneriferen etxean (89-85)
Gasteiztarrek ezin izan dute garaipena lortu hasieratik oso nagusi izan den Teneriferen etxean. Partida bizia jokatu dute bi taldeek.
Zure interesekoa izan daiteke
Kosner Baskoniak garaiz erreakzionatu du Zalgirisen aurka Buesan (102-91)
Partida hasiera kaskarra izan ostean, Gasteizko taldeak bere izaera kolektiboa baliatu du Euroligan bederatzigarren garaipena lortzeko.
Kosner Baskoniak bolada onari eutsi nahi dio, Zalgirisen aurka, ostiralean
Euskal taldeak Euroligan bederatzigarren garaipena eskuratzea du helburu, hamalau garaipen dituen talde baten aurka.
Markus Howardek Baskoniarekin entrenatu du berriro
Eskolta estatubatuarra taldearekin entrenatzera itzuli da hiru aste kanpoan eman ondoren.
Kosner Baskoniak Bartzelona edo La Laguna Tenerife izango du aurkari Errege Kopako final-laurdenetan
Paolo Galbiatiren taldeak otsailaren 8an jakingo du zehazki zein izango den bere lehenengo aurkaria; hain zuzen ere, Kanaria Handiaren kontra jokatu ondoren. Baskoniak irabaziko balu, La Laguna Teneriferen aurka jokatuko luke; galduko balu, ordea, Bartzelonaren kontra.
Kosner Baskoniak bere sendotasuna eta fisikoa inposatu ditu Joventuten aurka (87-77)
Kosner Baskoniak bere sendotasun eta fisikoari esker gainditu du igande honetan Joventut (87-77), eta Endesa Ligako zazpigarren garaipena jarraian lortu du.
Atsedenaldiak ez dio onik egin Baskoniari Fenerbahceren aurka (84-71)
Beste porrot gogor batekin, Gasteizko taldea atzean geratu da play-inean sartzeko lehian.
Panathinaikosen aulkiak Kosner Baskonia erraz garaitu du Atenasen (93-74)
Toliopoulos eta Samodurov izan dira, ustekabean, saskiratzailerik onenak etxekoen alde laster desorekatu den norgehiagokan, Holmesi esker lehen zatian, eta Sloukasi esker, bigarrenean.
Kosner Baskoniak Panathinaikos bisitatuko du, astearte honetan, Euroligan
Greziako taldea zortzigarren postuan dago, txapelketako 22 jardunaldi jokatu ostean. Kosner Baskoniak Errege Kopan izango dela baieztatu ostean jokatuko du Panathinaikosen aurka.
Kosner Baskoniak Koparako txartela lortu du Manresaren aurka (130-85)
Kosner Baskoniak Errege Kopa jokatzeko txartela lortu du igande honetan, BAXI Manresa 130-85 menderatuta, eta markak hautsi ditu, Baskoniak inoizko puntu gehien eta hiruko gehien sartu baititu.