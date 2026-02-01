Endesa Liga
Kosner Baskoniak galdu egin du Teneriferen etxean (89-85)

LA LAGUNA (TENERIFE), 01/02/2026.- El alero del La Laguna Tenerife Rokas Giedraitis (c) entra a canasta durante el partido correspondiente a la liga Endesa que se celebra este domingo en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife) que enfrenta al La Laguna Tenerife y al Kosner Baskonia. EFE/ Ramón De La Rocha
18:00 - 20:00
Baskoniaren porrota Tenerifen
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gasteiztarrek ezin izan dute garaipena lortu hasieratik oso nagusi izan den Teneriferen etxean. Partida bizia jokatu dute bi taldeek.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

