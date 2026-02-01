Derrota del Kosner Baskonia ante el Tenerife (89-85)
Los gasteiztarras no han podido hacerse con la victoria en un partido intenso y dominado por los tinerfeños desde principio.
El Kosner Baskonia reacciona a tiempo ante el Zalgiris en el Buesa (102-91)
Tras un mal inicio de partido, el conjunto vitoriano ha impuesto impuso su carácter colectivo para sumar su novena victoria en la Euroliga.
El Kosner Baskonia quiere continuar con su buen momento de juego, ante el Zalgiris, este viernes
El equipo vasco quiere obtener su novena victoria en la Euroliga, ante un rival que suma ya catorce.
Markus Howard se reincorpora a los entrenamientos con el Baskonia
El escolta estadounidense ha vuelto a entrenarse con el grupo después de tres semanas de ausencia.
El Kosner Baskonia se estrenará en la Copa del Rey ante el FC Barcelona o contra La Laguna Tenerife
Los de Paolo Galbiati sabrán el próximo día 8 de febrero, después de jugar ante el Gran Canaria, cuál es su primer rival en la competición; en concreto, si ganan al Gran Canaria jugarán ante La Laguna Tenerife, y si pierden tendrán enfrente el FC Barcelona. La Copa se disputa en Valencia, del 19 al 22 de febrero.
El Kosner Baskonia impone su solidez y su físico ante el Joventut (87-77)
El Kosner Baskonia impuso su solidez y su físico este domingo ante el Joventut, al que superó por 87-77 para sumar su séptima victoria consecutiva en la Liga Endesa y mantener sus aspiraciones a la cuarta plaza.
El Kosner Baskonia se lleva otro varapalo contra el Fenerbahçe (84-71)
Con otra dura derrota, el equipo vitoriano queda un poco descolgado de la pelea por entrar en el play-in.
El fondo de armario del Panathinaikos derrota con claridad a Kosner Baskonia en Atenas (93-74)
Toliopoulos y Samodurov han sido los anotadores inesperados en un duelo que comenzó a declinarse para los locales desde el arranque gracias a Holmes en el primer periodo y Sloukas en el segundo.
El Kosner Baskonia visita este martes al Panathinaikos, en la Euroliga
El equipo griego ocupa, jugadas 22 jornadas, la octava posición en la clasificación. El Kosner Baskonia jugará ante el Panathinaikos tras asegurar su presencia en la próxima Copa del Rey.
Un Kosner Baskonia de récord obtiene su billete copero ante el Manresa (130-85)
Kosner Baskonia ha obtenido este domingo su billete para disputar la Copa del Rey con una victoria de récord -en la que ha batido sus plusmarcas históricas de puntos en una primera mitad y de triples- ante Baxi Manresa, 130-85, y aspira a la cuarta plaza de la clasificación.