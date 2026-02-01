Liga Endesa
Derrota del Kosner Baskonia ante el Tenerife (89-85)

LA LAGUNA (TENERIFE), 01/02/2026.- El alero del La Laguna Tenerife Rokas Giedraitis (c) entra a canasta durante el partido correspondiente a la liga Endesa que se celebra este domingo en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife) que enfrenta al La Laguna Tenerife y al Kosner Baskonia. EFE/ Ramón De La Rocha
18:00 - 20:00
Derrota de Baskonia en Tenerife
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak galdu egin du Teneriferen etxean (89-85)
author image

EITB

Última actualización

Los gasteiztarras no han podido hacerse con la victoria en un partido intenso y dominado por los tinerfeños desde principio.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

