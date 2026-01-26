Kosner Baskoniak Bartzelona edo La Laguna Tenerife izango du aurkari Errege Kopako final-laurdenetan
Paolo Galbiatiren taldeak otsailaren 8an jakingo du zehazki zein izango den bere lehenengo aurkaria; hain zuzen ere, Kanaria Handiaren kontra jokatu ondoren. Baskoniak irabaziko balu, La Laguna Teneriferen aurka jokatuko luke; galduko balu, ordea, Bartzelonaren kontra.
Kosner Baskoniak Bartzelona edo La Laguna Tenerife izango du aurkari 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako final-laurdenetan, otsailaren 20an, ostiralez, astelehenean egindako zozketak zehaztu duenez. Paolo Galbiatiren taldeak ez daki oraindik zehazki zein izango duen aurreneko aurkaria Kopan, lehen itzuliko partida bat jokatu gabe baitu; Kanaria Handiaren kantxan jokatuko du neurketa hori Baskoniak, otsailaren 8an, eta norgehiagoka horretako emaitzak zehaztuko du ea Baskonia Kopa honetan zerrendaburu den ala ez, bai eta zein talderen aurka jokatuko duen final-laurdenetan. Hain zuzen, Baskoniak Kanaria Handian irabaziko balu, La Laguna Teneriferen kontra jokatuko luke Kopan; galduko balu, berriz, Bartzelonaren aurka.
Horrenbestez, hauek izango dira Errege Kopako final-laurdenetako kanporaketak:
Otsailaren 19an (osteguna da)
Real Madril-Unicaja
Valentzia Basket-Joventut
Otsailaren 20an (ostirala da)
Bartzelona-UCAM Murtzia edo Kosner Baskonia
Kosner Baskonia edo UCAM Murtzia-La Laguna Tenerife
Finalerdiak honako hauek izango dira:
Otsailaren 21ean, 18:00etan
Real Madril edo Unicaja-Valentzia Basket edo Joventut
Otsailaren 21ean, 21:00etan
Kosner Baskoniak, sailkatzea lortuz gero, finalerdi honetan jokatuko luke
Finala otsailaren 22an jokatuko dute, igandez, 19:00etan
Zure interesekoa izan daiteke
Kosner Baskoniak bere sendotasuna eta fisikoa inposatu ditu Joventuten aurka (87-77)
Kosner Baskoniak bere sendotasun eta fisikoari esker gainditu du igande honetan Joventut (87-77), eta Endesa Ligako zazpigarren garaipena jarraian lortu du.
Atsedenaldiak ez dio onik egin Baskoniari Fenerbahceren aurka (84-71)
Beste porrot gogor batekin, Gasteizko taldea atzean geratu da play-inean sartzeko lehian.
Panathinaikosen aulkiak Kosner Baskonia erraz garaitu du Atenasen (93-74)
Toliopoulos eta Samodurov izan dira, ustekabean, saskiratzailerik onenak etxekoen alde laster desorekatu den norgehiagokan, Holmesi esker lehen zatian, eta Sloukasi esker, bigarrenean.
Kosner Baskoniak Panathinaikos bisitatuko du, astearte honetan, Euroligan
Greziako taldea zortzigarren postuan dago, txapelketako 22 jardunaldi jokatu ostean. Kosner Baskoniak Errege Kopan izango dela baieztatu ostean jokatuko du Panathinaikosen aurka.
Kosner Baskoniak Koparako txartela lortu du Manresaren aurka (130-85)
Kosner Baskoniak Errege Kopa jokatzeko txartela lortu du igande honetan, BAXI Manresa 130-85 menderatuta, eta markak hautsi ditu, Baskoniak inoizko puntu gehien eta hiruko gehien sartu baititu.
Baskoniak irabazi egin du Istanbulen, Euroligako lehen garaipena bisitari gisa
Gasteizko taldeak garaipen garrantzitsua lortu du, etxetik kanpo, Anadolu Efesen aurka. Azken laurden onak eta Trent Forresten lidergoak markatu dute partidaren garapena.
Kosner Baskoniak Basquet Girona gainditu du, eta Kopa jokatzeko txartela eskura dauka (85-94)
Kosner Baskoniak landutako garaipena lortu du igande honetan Basquet Gironaren aurka, Fontajaun (85-94), eta garaipen horrekin, ligako bosgarrena jarraian, hurrengo Errege Kopa jokatzeko pausoa erabakigarria eman du.
Baskonia ASVELen intentsitateari gailendu zaio (78-73)
Kosner Baskoniak ASVEL mendean hartu du Buesa Arenan jokatutako partidan. Luwawu-Cabarrot izan da taldeko erreferente nagusia.
Kosner Baskoniak zazpigarren garaipena lortu nahi du Euroligan, ostiralean, Asvelen aurka
Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan zuen Bayern Munichen kantxan irabazi asteazkenean; orain, Buesa Arenan daukan bolada onarekin jarraitzea du helburu, Frantziako taldea aurkari.