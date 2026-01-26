El Kosner Baskonia se estrenará en la Copa del Rey ante el FC Barcelona o contra La Laguna Tenerife

El Kosner Baskonia se estrenará en la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 ante el FC Barcelona o contra La Laguna Tenerife, el viernes 20 de febrero, según ha deparado el sorteo que se ha llevado a cabo este lunes. Los de Paolo Galbiati no conocen con exactitud cuál va a ser su rival en cuartos de final de la competición, dado que les queda por jugar un partido de la primera vuelta, en la pista del Gran Canaria, el 8 de febrero, y el resultado de ese encuentro determinará si el Baskonia es cabeza de serie o no en esta Copa, que se disputará en Valencia, y a qué equipo se enfrentan en la primera eliminatoria; en concreto, si el Baskonia gana en Gran Canaria, jugará contra La Laguna Tenerife, mientras que si pierde, tendrá como oponente al FC Barcelona.

De esta forma, estos son los cruces de cuartos de final de la Copa del Rey:

Jueves, 19 de febrero

Real Madrid-Valencia

Valencia Basket-Joventut

Viernes, 20 de febrero

FC Barcelona-UCAM Murcia o Kosner Baskonia

Kosner Baskonia o UCAM Murcia-La Laguna Tenerife

Las semifinales serán las siguientes:

Sábado 21 de febrero, a las 18:00 horas

Real Madrid o Unicaja-Valencia Basket o Joventut

Sábado 21 de febrero, a las 21:00 horas

El Kosner Baskonia jugaría en esta hora la semifinal, en caso de clasificarse

La final se jugará el domingo, 22 de febrero, a las 19:00 horas