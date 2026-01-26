Copa del Rey
El Kosner Baskonia se estrenará en la Copa del Rey ante el FC Barcelona o contra La Laguna Tenerife

Los de Paolo Galbiati sabrán el próximo día 8 de febrero, después de jugar ante el Gran Canaria, cuál es su primer rival en la competición; en concreto, si ganan al Gran Canaria jugarán ante La Laguna Tenerife, y si pierden tendrán enfrente el FC Barcelona. La Copa se disputa en Valencia, del 19 al 22 de febrero.
Markus Howard eta Dario Brizuela (Baskonia eta Bartzelona).
Markus Howard y Darío Brizuela, en diciembre, en un partido entre el Kosner Baskonia y el FC Barcelona. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak Bartzelona edo La Laguna Tenerife izango du aurkari Errege Kopako final laurdenetan
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia se estrenará en la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 ante el FC Barcelona o contra La Laguna Tenerife, el viernes 20 de febrero, según ha deparado el sorteo que se ha llevado a cabo este lunes. Los de Paolo Galbiati no conocen con exactitud cuál va a ser su rival en cuartos de final de la competición, dado que les queda por jugar un partido de la primera vuelta, en la pista del Gran Canaria, el 8 de febrero, y el resultado de ese encuentro determinará si el Baskonia es cabeza de serie o no en esta Copa, que se disputará en Valencia, y a qué equipo se enfrentan en la primera eliminatoria; en concreto, si el Baskonia gana en Gran Canaria, jugará contra La Laguna Tenerife, mientras que si pierde, tendrá como oponente al FC Barcelona.

De esta forma, estos son los cruces de cuartos de final de la Copa del Rey:

Jueves, 19 de febrero

Real Madrid-Valencia

Valencia Basket-Joventut

Viernes, 20 de febrero

FC Barcelona-UCAM Murcia o Kosner Baskonia

Kosner Baskonia o UCAM Murcia-La Laguna Tenerife

Las semifinales serán las siguientes:

Sábado 21 de febrero, a las 18:00 horas

Real Madrid o Unicaja-Valencia Basket o Joventut

Sábado 21 de febrero, a las 21:00 horas

El Kosner Baskonia jugaría en esta hora la semifinal, en caso de clasificarse

La final se jugará el domingo, 22 de febrero, a las 19:00 horas

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

