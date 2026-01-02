Fenerbahcek Kosner Baskoniari irabazi dio Buesa Arenan (93-108)
Talde turkiarraren kanpoko saskiratzeek gasteiztarren nahiak zapuztu dituzte, eta ezin izan diote aurkariari erantzun 10 puntuko errenta lortu duen dueluaren azken fasean.
Fenerbahcek Buesa Arenako magia hautsi du azken 15 minutuetan defentsan jardun den Kosner Baskoniaren aurka. Turkiako taldearen hirukoen zaparradak gasteiztarrak zigortu ditu (93-108) Euroligan.
Trantsizioek eta baskoniarren abiadurak argi utzi du jokoa nondik zihoan, eta lehia hasi denetik saiatu dira ekintza bakoitzean aurkariak baino martxa bat gehiago sartzen.
Saskiraketak trukatzen hasi dira orduan batzuk eta besteak, eta Wade Baldwin eta Tim Luwawu-Cabarrot bezalako saskiratzaileak agertu dira. Kobi Simmonsen bi saskiraketek etxekoen alde itxi dute lehen laurdena, 28-24.
Hirukoak hegalak eman dizkio Paolo Galbiatiren taldeari, eta honek lehen aldea ireki du bigarren erasoan, baina Fenerbahcek azkar erreakzionatu eta buelta eman dio partidari, 53-53.
Markus Howard jokoan sartu da 11 puntu jarraian lortuta, eta berriro luzatu dute aldea etxekoek, partida erritmo biziagoan jokatuta (77-67).
Sarunas Jasikeviciusek zuzentzen duen taldeak 5-18ko partziala lortu du eta azken laurdenean aurretik sartu da, 82-85.
Baskoniarrek ondo eutsi diete turkiarrei, baina ez dute saskiratzerik lortu Fenerbahceren lehen errenta handia murrizteko.
Lau hiruko jarraian sartu dituzte otomandarrek eta partida bideratuta utzi dute (87-99) amaierarako bost minutu baino gutxiagorekin. Hortik aurrera arabarrek besoak jaitsi dituzte defentsan 93-108ra heldu arte.
Luwawu-Cabarrot, abenduko jokalari onena
Frantziarrak 24ko balorazioa lortu du, batez beste 23 puntu, 3,5 errebote, 2,8 asistentzia eta 1,3 baloi berreskuratuta, eta taldekideak gidatu ditu Kosner Baskoniak jarraian lortutako hiru garaipenetan.
Kosner Baskoniak 100-103 menderatu du Rio Breogan
Gasteizko taldeak jarraian lortzen duen hirugarren garaipena da, eta zortzigarren dago sailkapenean.
Kosner Baskoniak garaipen erosoa lortu du Burgosen aurka (89-77)
Kosner Baskoniak garaipen erosoa lortu du larunbat honetan Recoletas Salud San Pablo Burgos taldearen aurka (89-77), aurkaria bukaeraraino ahalegindu bada ere.
Baskoniak entrenamendu berezia egin du ateak irekita
Gabonak baliatuta, Baskoniak entrenamendu berezia egin du gaur: ateak irekita. Ikusmin handia sortu du iniziatibak, eta mila lagunetik gora gerturatu dira.
Kosner Baskoniak Kobi Simmons berritu du, denboraldi amaierara arte
Paolo Galbiati Gasteizko taldeko entrenatzaileak akordioa ospatu du: “Jokalari garrantzitsua da, kantxan eta aldagelan”.
Kosner Baskoniak etxetik kanpo bere madarikazioarekin jarraitzen du Euroligan, Valentziaren aurka galduta (91-81)
Galbiatiren taldeak lehen zati kaskarra egin du eta Valentziako taldeak markagailuan alde egin du. Atsedenaldiaren ostean, talde arabarra hobeto aritu da, baina ez da nahikoa izan norgehiagoka iraultzeko.
Baskoniak azken unean garaitu du Unicaja Markus Howarden hirukoarekin (90-93)
Baskoniak buelta eman dio Unicajaren aurkako partidari, Markus Howard eskolta estatubatuarraren partida itzel batean. Jokalariak 30 puntu sartu eta azken jokaldian irabazteko balio izan duen hirukoa sartu du, 17 puntuko aldea iraultzea ahalbidetuz (90-93).
Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka galdu du hiru luzapeneko partida historikoan (134-124)
Gasteiztarrek lehen zati bikaina egin dute, eta bigarrenean Bartzelonak markagailua iraultzea eragotzi dute, norgehiagoka hiru aldiz luzapenera bidaliz.
Kosner Baskoniak Bartzelonara bidaiatuko du Euroligan bisitari moduan lehenengo garaipenaren bila
Paolo Galbiatiren taldeak Bartzelonaren aurka jokatuko du, azkeneko hauek Joan Peñarroya kaleratu zutenetik jokatu dituzten hamaika partidetatik hamar irabazi dituzte. Euskal taldea taldea konfiantzarekin ailegatzen da neurketara, Monakoren kontra, Buesa Arenan lortutako garaipenaren ondoren.