Euroliga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Fenerbahcek Kosner Baskoniari irabazi dio Buesa Arenan (93-108)

Talde turkiarraren kanpoko saskiratzeek gasteiztarren nahiak zapuztu dituzte, eta ezin izan diote aurkariari erantzun 10 puntuko errenta lortu duen dueluaren azken fasean.

VITORIA, 02/01/2026.- El base del Fenerbahce Talen Horton Tucker (i) intenta escaparse del italiano Matteo Spagnolo, del Baskonia, durante el partido de la jornada 19 de la EuroLiga que Baskonia y Fenerbahce disputan hoy viernes en el Fernando Buesa Arena. EFE/ L. Rico

Kosner Baskonia vs Fenerbahce. Argazkia: EFE

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Fenerbahcek Buesa Arenako magia hautsi du azken 15 minutuetan defentsan jardun den Kosner Baskoniaren aurka. Turkiako taldearen hirukoen zaparradak gasteiztarrak zigortu ditu (93-108) Euroligan.

Trantsizioek eta baskoniarren abiadurak argi utzi du jokoa nondik zihoan, eta lehia hasi denetik saiatu dira ekintza bakoitzean aurkariak baino martxa bat gehiago sartzen.

Saskiraketak trukatzen hasi dira orduan batzuk eta besteak, eta Wade Baldwin eta Tim Luwawu-Cabarrot bezalako saskiratzaileak agertu dira. Kobi Simmonsen bi saskiraketek etxekoen alde itxi dute lehen laurdena, 28-24.

Hirukoak hegalak eman dizkio Paolo Galbiatiren taldeari, eta honek lehen aldea ireki du bigarren erasoan, baina Fenerbahcek azkar erreakzionatu eta buelta eman dio partidari, 53-53.

Markus Howard jokoan sartu da 11 puntu jarraian lortuta, eta berriro luzatu dute aldea etxekoek, partida erritmo biziagoan jokatuta (77-67).

Sarunas Jasikeviciusek zuzentzen duen taldeak 5-18ko partziala lortu du eta azken laurdenean aurretik sartu da, 82-85.

Baskoniarrek ondo eutsi diete turkiarrei, baina ez dute saskiratzerik lortu Fenerbahceren lehen errenta handia murrizteko.

Lau hiruko jarraian sartu dituzte otomandarrek eta partida bideratuta utzi dute (87-99) amaierarako bost minutu baino gutxiagorekin. Hortik aurrera arabarrek besoak jaitsi dituzte defentsan 93-108ra heldu arte.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X