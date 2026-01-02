El Fenerbahce vence al Kosner Baskonia en el Buesa Arena (93-108)

El Fenerbahce ha roto la magia del Buesa Arena ante un Kosner Baskonia que se ha defendido en los últimos 15 minutos donde la lluvia de triples turca ha condenado a los azulgranas (93-108) en la Euroliga.

Las transiciones y la velocidad baskonistas dejaron las cartas boca arriba de los locales, que desde el comienzo del duelo intentaron meter una marcha más que su rival en cada acción.

Comenzaron a intercambiarse las canastas unos y otros y aquí aparecieron los anotadores de uno y otro bando como Wade Baldwin y Tim Luwawu-Cabarrot. Dos canastas de Kobi Simmons cerraron el primer cuarto a favor de los locales, 28-24.

El triple dio alas a los de Paolo Galbiati que abrieron la primera brecha en el intercambio de golpes del segundo asalto, pero el Fenerbahce reaccionó rápido y le dio la vuelta al partido, 53-53.

Markus Howard entró en acción con 11 puntos prácticamente consecutivos que volvieron a estirar la diferencia para los locales con un mayor ritmo de partido (77-67).

Los de Sarunas Jasikevicius recuperaron terreno con un parcial 5-18 y entraron en el último cuarto por delante, 82-85.

Los baskonistas contuvieron bien a los turcos, pero no lograron anotar para recortar la primera renta importante de un Fenerbahce que no se salió del duelo en ningún momento.

Cuatro triples consecutivos de los otomanos cerraron el partido con un 87-99 con menos de cinco minutos para el final. A partir de aquí los azulgranas bajaron los brazos en defensa hasta el 93-108.