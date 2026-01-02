El Fenerbahce vence al Kosner Baskonia en el Buesa Arena (93-108)
El Fenerbahce ha roto la magia del Buesa Arena ante un Kosner Baskonia que se ha defendido en los últimos 15 minutos donde la lluvia de triples turca ha condenado a los azulgranas (93-108) en la Euroliga.
Las transiciones y la velocidad baskonistas dejaron las cartas boca arriba de los locales, que desde el comienzo del duelo intentaron meter una marcha más que su rival en cada acción.
Comenzaron a intercambiarse las canastas unos y otros y aquí aparecieron los anotadores de uno y otro bando como Wade Baldwin y Tim Luwawu-Cabarrot. Dos canastas de Kobi Simmons cerraron el primer cuarto a favor de los locales, 28-24.
El triple dio alas a los de Paolo Galbiati que abrieron la primera brecha en el intercambio de golpes del segundo asalto, pero el Fenerbahce reaccionó rápido y le dio la vuelta al partido, 53-53.
Markus Howard entró en acción con 11 puntos prácticamente consecutivos que volvieron a estirar la diferencia para los locales con un mayor ritmo de partido (77-67).
Los de Sarunas Jasikevicius recuperaron terreno con un parcial 5-18 y entraron en el último cuarto por delante, 82-85.
Los baskonistas contuvieron bien a los turcos, pero no lograron anotar para recortar la primera renta importante de un Fenerbahce que no se salió del duelo en ningún momento.
Cuatro triples consecutivos de los otomanos cerraron el partido con un 87-99 con menos de cinco minutos para el final. A partir de aquí los azulgranas bajaron los brazos en defensa hasta el 93-108.
Te puede interesar
Luwawu-Cabarrot, mejor jugador de diciembre
El francés ha promediado 24 puntos de valoración, con 23 tantos, 3,5 rebotes, 2,8 asistencias y 1,3 recuperaciones, y ha liderado a sus compañeros en los tres triunfos consecutivos que lleva el equipo.
Kosner Baskonia gana 100-103 al Río Breogán
Es la tercera victoria consecutiva del equipo vitoriano, que se sitúa octavo en la clasificación.
Kosner Baskonia logra una cómoda victoria ante el Burgos (89-77)
El Kosner Baskonia logró un cómodo triunfo este sábado por 89-77 ante un batallador Recoletas Salud San Pablo Burgos, que peleó hasta el final en un partido que se puso de cara para los locales desde el primer cuarto.
El Baskonia realiza un entrenamiento especial a puerta abierta
Con motivo de la Navidad, el Baskonia ha realizado hoy un entrenamiento especial a puerta abierta. La iniciativa ha generado una gran expectación y se han acercado más de mil personas.
El Kosner Baskonia renueva a Kobi Simmons hasta el final de la temporada
El entrenador del equipo vitoriano, Paolo Galbiati, ha celebrado el acuerdo: "Es un jugador importante en la cancha y en el vestuario".
Kosner Baskonia sigue con su maldición fuera de casa en Euroliga tras caer ante el Valencia (91-81)
El equipo de Galbiati ha realizado una mala primera parte y el conjunto valenciano se ha marchado en el marcador. Tras el descanso, el equipo alavés ha estado mejor, pero no ha sido suficiente para voltear el choque.
El Baskonia conquista al Unicaja sobre la bocina con un Markus Howard estelar (90-93)
El Baskonia ha remontado al Unicaja en un partido inmenso del escolta estadounidense Markus Howard, autor de 30 puntos y el triple ganador en la última jugada, para voltear 17 puntos en contra ante un equipo malagueño que ha comandado durante los tres primeros cuartos el choque hasta desinflarse en el último.
El Kosner Baskonia pierde en el último suspiro ante el Barça en un partido histórico con tres prórrogas (134-124)
Los vitorianos han completado una gran primera mitad, y lograron evitar la remontada del Barça en la segunda, mandando el choque a la prórroga tres veces.
El Kosner Baskonia viaja a Barcelona para buscar su primera victoria como visitante en la Euroliga
El conjunto de Paolo Galbiati se medirá a un Barça que ha ganado diez de los 11 partidos que han jugado desde la destitución de su anterior técnico Joan Peñarroya. Por su parte el equipo dirigido por Paolo Galbiati llega con confianza tras la victoria ante el Mónaco en el Buesa Arena.