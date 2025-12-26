ENDESA LIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Baskoniak entrenamendu berezia egin du ateak irekita

Baskonia
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Gabonak baliatuta, Baskoniak entrenamendu berezia egin du gaur: ateak irekita. Ikusmin handia sortu du iniziatibak, eta mila lagunetik gora gerturatu dira. 

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X