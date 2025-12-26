LIGA ENDESA
El Baskonia realiza un entrenamiento especial a puerta abierta

Baskonia
18:00 - 20:00
Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Baskoniak entrenamendu berezia egin du ateak irekita

Última actualización

Con motivo de la Navidad, el Baskonia ha realizado hoy un entrenamiento especial a puerta abierta. La iniciativa ha generado una gran expectación y se han acercado más de mil personas. 

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

