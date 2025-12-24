Kosner Baskoniak Kobi Simmons berritu du, denboraldi amaierara arte
Paolo Galbiati Gasteizko taldeko entrenatzaileak akordioa ospatu du: “Jokalari garrantzitsua da, kantxan eta aldagelan”.
Kosner Baskoniak Kobi Simmons berritu du, 2025-2026 denboraldi honen amaierara arte, euskal taldeak astearte honetan, Valentzia Basketen zelaian jokatutako Euroligako partida amaituta jakinarazi duenez.
Gasteizko taldeko entrenatzaile Paolo Galbiatik akordioa ospatu du: “Kobi Simmons mutil oso ona da, garrantzitsua da kantxan eta aldagelan. Talentua eta tamaina dauka gurekin jolasteko, oso pozik nago denboraldia gurekin amaituko duelako”, baieztatu du.
Simmons, 28 urtekoa bera, duela bi hilabete ailegatu zen Baskoniara, aldi baterako kontratua zuela, Gasteizko taldearen kanpoko lerroan zeuden lesioen ondorioz, eta kontratua denboraldi amaierara arte luzatu ahal izateko klausula batekin.
Estatubatuarrak taldean jarraituko duela kontuan izanik, Baskoniak EBkoak ez diren lau jokalari dauzka plantillan, baina Endesa Ligako partidetan soilik bi baliatu ahal ditu.
Zure interesekoa izan daiteke
Kosner Baskoniak etxetik kanpo bere madarikazioarekin jarraitzen du Euroligan, Valentziaren aurka galduta (91-81)
Galbiatiren taldeak lehen zati kaskarra egin du eta Valentziako taldeak markagailuan alde egin du. Atsedenaldiaren ostean, talde arabarra hobeto aritu da, baina ez da nahikoa izan norgehiagoka iraultzeko.
Baskoniak azken unean garaitu du Unicaja Markus Howarden hirukoarekin (90-93)
Baskoniak buelta eman dio Unicajaren aurkako partidari, Markus Howard eskolta estatubatuarraren partida itzel batean. Jokalariak 30 puntu sartu eta azken jokaldian irabazteko balio izan duen hirukoa sartu du, 17 puntuko aldea iraultzea ahalbidetuz (90-93).
Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka galdu du hiru luzapeneko partida historikoan (134-124)
Gasteiztarrek lehen zati bikaina egin dute, eta bigarrenean Bartzelonak markagailua iraultzea eragotzi dute, norgehiagoka hiru aldiz luzapenera bidaliz.
Kosner Baskoniak Bartzelonara bidaiatuko du Euroligan bisitari moduan lehenengo garaipenaren bila
Paolo Galbiatiren taldeak Bartzelonaren aurka jokatuko du, azkeneko hauek Joan Peñarroya kaleratu zutenetik jokatu dituzten hamaika partidetatik hamar irabazi dituzte. Euskal taldea taldea konfiantzarekin ailegatzen da neurketara, Monakoren kontra, Buesa Arenan lortutako garaipenaren ondoren.
Kosner Baskoniak sendo jarraitzen du Buesa Arenan, Monako 85-73 mendean hartuta
Gasteizko taldeak Monakokoari irabazi zion; horrenbestez, etxean jarraian lortzen duten seigarren garaipena da.
Kosner Baskoniak indartsu jarraitu nahi du Buesa Arenan, Monakoren aurka, asteazken honetan
Euroligako hamaseigarren jardunaldian, euskal taldeak txapelketako bosgarren sailkatua hartuko du. Partida 20:30ean hasiko da.
Kanaria Handia-Kosner Baskonia bertan behera utzi dute, "Emilia" denboraleagatik
Ekaitzaren ondorioz, Kanaria Handiko Kabildoak kirol-instalazio guztiak itxi behar izan ditu.
Kosner Baskoniaren lanak ez du saririk izan Real Madrilen aurka (94-87)
Howard inspiratu batek zuriak estutasunetan jarri ditu azken laurdenean, baina ez da nahikoa izan etxetik kanpo arabarren beste porrot bat saihesteko.
Kosner Baskoniak Eugene Omoruyi nigeriarra fitxatu du bi hilabeterako, denboraldia bukatu arte taldean geratzeko aukerarekin
Jokalaria Dubaiko Al Nasr taldetik dator, eta datozen orduetan Madrilera iritsiko da Baskoniako taldekide berriekin elkartzeko.