Kosner Baskoniak Kobi Simmons berritu du, denboraldi amaierara arte

Paolo Galbiati Gasteizko taldeko entrenatzaileak akordioa ospatu du: “Jokalari garrantzitsua da, kantxan eta aldagelan”.

Kobi Simmons; IRUDIA: EUROPA PRESS
E. I. I. | EITB

Kosner Baskoniak Kobi Simmons berritu du, 2025-2026 denboraldi honen amaierara arte, euskal taldeak astearte honetan, Valentzia Basketen zelaian jokatutako Euroligako partida amaituta jakinarazi duenez. 

Gasteizko taldeko entrenatzaile Paolo Galbiatik akordioa ospatu du: “Kobi Simmons mutil oso ona da, garrantzitsua da kantxan eta aldagelan. Talentua eta tamaina dauka gurekin jolasteko, oso pozik nago denboraldia gurekin amaituko duelako”, baieztatu du.

Simmons, 28 urtekoa bera, duela bi hilabete ailegatu zen Baskoniara, aldi baterako kontratua zuela, Gasteizko taldearen kanpoko lerroan zeuden lesioen ondorioz, eta kontratua denboraldi amaierara arte luzatu ahal izateko klausula batekin.

Estatubatuarrak taldean jarraituko duela kontuan izanik, Baskoniak EBkoak ez diren lau jokalari dauzka plantillan, baina Endesa Ligako partidetan soilik bi baliatu ahal ditu.

Saskibaloia Euroliga Saski Baskonia

