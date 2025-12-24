El Kosner Baskonia renueva a Kobi Simmons hasta el final de la temporada

El Kosner Baskonia ha renovado a Kobi Simmons hasta el final de esta temporada 2025-2026, según ha anunciado este martes el club vasco tras finalizar su encuentro de la Euroliga en la pista del Valencia Basket.

El entrenador del equipo vitoriano, Paolo Galbiati, ha celebrado el acuerdo: "Kobi Simmons es un chico muy bueno; es importante en la cancha y en el vestuario. Tiene talento y tamaño para jugar con nosotros, estoy muy contento de que termine la temporada con nosotros", ha afirmado.



Simmons, de 28 años, llegó al Baskonia hace dos meses, con un contrato temporal ante las bajas en la línea exterior del conjunto alavés, y con una cláusula que le permitía alargar su presencia hasta final de la campaña.

Con la continuidad del estadounidense, el Baskonia mantiene actualmente cuatro jugadores extracomunitarios en la plantilla, aunque en los partidos de la Liga Endesa solo puede inscribir a dos.