Euroliga
Kosner Baskoniak indartsu jarraitu nahi du Buesa Arenan, Monakoren aurka, asteazken honetan

Euroligako hamaseigarren jardunaldian, euskal taldeak txapelketako bosgarren sailkatua hartuko du. Partida 20:30ean hasiko da.

Trent Forrest (Baskonia), Real Madrilen aurka.
Trent Forrest Baskoniako jokalaria; IRUDIA: EUROPA PRESS
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak indartsu jarraitu nahi du Buesa Arenan, asteazken honetan, Monakoren aurka, Euroligako 2025-2026 denboraldiaren hamaseigarren jardunaldian. Euskal taldeak txapelketaren bostgarren sailkatua jasoko du, 20:30etan hasiko den partidan.

Monako punturik gehien sartzen dituen bigarren taldea da; lau aldiz gainditu ditu 100 puntuak, eta duela bi jardunaldi 125 puntu sartu zizkion Parisi.

Corey Josephen baja eta Nemanja Nedovicen zalantza dituen arren, Nikola Miroticen fitxaketarekin, Vasilis Spanoulisen plantilak mehatxu serioak diren jokalariak ditu postu guztietan.

Baskonian, Paolo Galbiatik ezingo du Tadas Sedekerskis eskuragarri izan, baina haren ordez Eugene Omoruyik debuta egin ahalko du.

Saski Baskonia

