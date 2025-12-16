Kosner Baskoniak indartsu jarraitu nahi du Buesa Arenan, Monakoren aurka, asteazken honetan
Euroligako hamaseigarren jardunaldian, euskal taldeak txapelketako bosgarren sailkatua hartuko du. Partida 20:30ean hasiko da.
Monako punturik gehien sartzen dituen bigarren taldea da; lau aldiz gainditu ditu 100 puntuak, eta duela bi jardunaldi 125 puntu sartu zizkion Parisi.
Corey Josephen baja eta Nemanja Nedovicen zalantza dituen arren, Nikola Miroticen fitxaketarekin, Vasilis Spanoulisen plantilak mehatxu serioak diren jokalariak ditu postu guztietan.
Baskonian, Paolo Galbiatik ezingo du Tadas Sedekerskis eskuragarri izan, baina haren ordez Eugene Omoruyik debuta egin ahalko du.
Kanaria Handia-Kosner Baskonia bertan behera utzi dute, "Emilia" denboraleagatik
Ekaitzaren ondorioz, Kanaria Handiko Kabildoak kirol-instalazio guztiak itxi behar izan ditu.
Kosner Baskoniaren lanak ez du saririk izan Real Madrilen aurka (94-87)
Howard inspiratu batek zuriak estutasunetan jarri ditu azken laurdenean, baina ez da nahikoa izan etxetik kanpo arabarren beste porrot bat saihesteko.
Kosner Baskoniak Eugene Omoruyi nigeriarra fitxatu du bi hilabeterako, denboraldia bukatu arte taldean geratzeko aukerarekin
Jokalaria Dubaiko Al Nasr taldetik dator, eta datozen orduetan Madrilera iritsiko da Baskoniako taldekide berriekin elkartzeko.
Kosner Baskoniak Real Madril bisitatuko du, ostegunean, Euroligako seigarren garaipenaren bila
Partida 21:00etan hasiko da, Movistar Arenan. Gainera, Paolo Galbiatiren taldeak kanpoko lehen garaipena lortu nahi du etxetik kanpo, Europa mailako goreneko txapelketaren jardunaldi honetan.
Tadas Sedekerskisi artroskopia egingo diote eskuineko orkatilan, eta gutxienez hilabete eta erdi egon liteke jokatu ezinik
Kosner Baskoniako jokalaria ostegunean egingo diote artroskopia hori; Eurobasketen, Lituaniako selekzioarekin ari zela, lesioa izan zuen, eta helburua da guztiz sendatzea.
Gytis Radzevicius: "Nire energia transmititzera nator, nire jokoa horretan oinarritzen da"
Gytis Radzevicius talde gasteiztarrera iritsi berri da, Hamidou Diallok joan den astean Baskonia utzi eta gero. Bere jokoa nolakoa den azaldu du. (Jatorrizko adierazpenak, ingelesez).
Kosner Baskoniak luzapenean galdu du Valentziaren aurka (89-91)
Kosner Baskoniak 89-91 galdu du Buesa Arenan Valentziaren aurka Endesa Ligako 9. jardunaldian. Lehen zati bikaina egin du, baina partida luzapeneraino joan da eta Valentziak irabazi du.
Hirugarren laurden onak garaipena eman dio Kosner Baskoniari Milanen aurka (88-78)
Howardek eta Brooksek hirukoak trukatu dituzte eta denborak aurrera egin du Baskoniaren beste garaipen bat ziurtatzeko, 88-78.
Hamidou Diallok ez du Baskonian jarraituko; Gytis Radzevicius lituaniarrak ordezkatuko du
30 urteko jokalari lituaniarra Rytas Vilnius taldetik dator. Azken urteotan, lan garrantzitsua egin du han.