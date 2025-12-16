El Kosner Baskonia quiere seguir fuerte en el Buesa Arena, ante el Mónaco, este miércoles, en la decimosexta jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026. El equipo vasco recibe al quinto clasificado del campeonato, en un partido que va a comenzar a las 20:30 horas.

El Mónaco es el segundo equipo que más anota en la Euroliga; ha sobrepasado los cien puntos en cuatro ocasiones, y hace dos jornadas le hizo 125 puntos al París.

Pese a la baja de Corey Joseph y la duda de Nemanja Nedovic, el plantel de Vasilis Spanoulis, con la incorporación de Nikola Mirotic, sigue teniendo jugadores que son serias amenazas en todas las posiciones.



En el Baskonia, el entrenador Paolo Galbiati no podrá contar con Tadas Sedekerskis, pero en su lugar podría hacer debutar a Eugene Omoruyi.