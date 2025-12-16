El Kosner Baskonia quiere seguir fuerte en el Buesa Arena, ante el Mónaco, este miércoles
El Kosner Baskonia quiere seguir fuerte en el Buesa Arena, ante el Mónaco, este miércoles, en la decimosexta jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026. El equipo vasco recibe al quinto clasificado del campeonato, en un partido que va a comenzar a las 20:30 horas.
El Mónaco es el segundo equipo que más anota en la Euroliga; ha sobrepasado los cien puntos en cuatro ocasiones, y hace dos jornadas le hizo 125 puntos al París.
Pese a la baja de Corey Joseph y la duda de Nemanja Nedovic, el plantel de Vasilis Spanoulis, con la incorporación de Nikola Mirotic, sigue teniendo jugadores que son serias amenazas en todas las posiciones.
En el Baskonia, el entrenador Paolo Galbiati no podrá contar con Tadas Sedekerskis, pero en su lugar podría hacer debutar a Eugene Omoruyi.
Suspendido el Gran Canaria-Kosner Baskonia por la borrasca Emilia
La borrasca ha obligado al Cabildo de Gran Canaria al cierre todas sus instalaciones deportivas.
Kosner Baskonia muere en la orilla y no obtiene premio ante el Real Madrid (94-87)
Un inspirado Howard resurgió en el último cuarto para poner en dificultades a los blancos, pero no fue suficiente para evitar una nueva derrota de los alaveses a domicilio.
Kosner Baskonia ficha al nigeriano Eugene Omoruyi por dos meses con opción de quedarse hasta final de temporada
El jugador llega procedente del Al Nasr de Dubai y se incorporará en las próximas horas a la expedición vitoriana en Madrid.
El Kosner Baskonia visita al Real Madrid, el jueves, en busca de su sexta victoria en la Euroliga
El partido va a comenzar a las 21:00 horas, en el Movistar Arena. El equipo de Paolo Galbiati quiere obtener, además, su primer triunfo como visitante, en esta edición de la máxima competición continental.
Tadas Sedekerskis se someterá a una artroscopia en el tobillo derecho, y podría estar al menos un mes y medio de baja
El jugador del Kosner Baskonia pasará por quirófano este jueves, para recuperarse de la lesión que se produjo en el pasado Eurobasket, con la selección de Lituania.
Gytis Radzevicius: "Vengo a transmitir mi energía, mi juego se basa en eso"
Gytis Radzevicius se acaba de incorporar al equipo vitoriano tras la marcha de Hamidou Diallo la semana pasada. Ha explicado cómo es su juego y lo quiere aportar al Baskonia. (Declaraciones originales, en inglés).
El Kosner Baskonia pierde en la prórroga ante el Valencia (89-91)
El Kosner Baskonia ha perdido por 89-91 frente al valencia en el Buesa Arena en la 9ª jornada de la Liga Endesa. Ha realizado una gran primera mitad, pero el partido se ha ido hasta la prórroga y el Valencia ha ganado.
Un buen tercer cuarto da la victoria al Kosner Baskonia ante el Milan (88-78)
Howard y Brooks se intercambiaron triples y el tiempo ha corrido para certificar otra victoria más del Baskonia al calor de su público por 88-78.
Hamidou Diallo deja el Baskonia y le sustituye el lituano Gytis Radzevicius
El exterior lituano, de 30 años, llega procedente del Rytas Vilnius, donde ha sido una pieza importante durante los últimos años.