Gytis Radzevicius: "Nire energia transmititzera nator, nire jokoa horretan oinarritzen da"

Baskoniak Gytis Radzevicius jokalari lituaniarra fitxatu du
18:00 - 20:00
Gytis Radzevicius, Baskoniako jokalaria
EITB

Azken eguneratzea

Gytis Radzevicius talde gasteiztarrera iritsi berri da, Hamidou Diallok joan den astean Baskonia utzi eta gero. Bere jokoa nolakoa den azaldu du. (Jatorrizko adierazpenak, ingelesez).

ACB Endesa Liga Saski Baskonia

