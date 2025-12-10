Presentación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Gytis Radzevicius: "Vengo a transmitir mi energía, mi juego se basa en eso"

Baskoniak Gytis Radzevicius jokalari lituaniarra fitxatu du
18:00 - 20:00
Gytis Radzevicius, jugador del Baskonia
Euskaraz irakurri: Gytis Radzeviciusen adierazpenak Baskoniako jokalari gisa egindako aurkezpenean
author image

EITB

Última actualización

Gytis Radzevicius se acaba de incorporar al equipo vitoriano tras la marcha de Hamidou Diallo la semana pasada. Ha explicado cómo es su juego y lo quiere aportar al Baskonia. (Declaraciones originales, en inglés). 

Liga Endesa Saski Baskonia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X