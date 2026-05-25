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Sami Hill no continuará en el Araski

La jugadora canadiense ha disputado las últimas tres temporadas en el equipo vitoriano, al que llegó en 2023. Con 983 puntos en 90 partidos, deja el club como segunda máxima anotadora en la historia del Araski.
Sami Hill (EITB)
Sami Hill; Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sami Hillek ez du Araskin jarraituko
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Sami Hill no va a continuar en el Kutxabank Araski, tal y como ha anunciado este lunes el club vitoriano. La jugadora canadiense ha disputado las últimas tres temporadas en el equipo vasco, al que llegó en 2023, y, con 983 puntos anotados en los 90 partidos en que ha participado, deja el club como segunda máxima anotadora en la historia del Araski.

“Sami se ha convertido en una capitana para la historia”, ha señalado el Araski, en su página web: “Desde el primer momento, la grada conectó con el juego eléctrico y vertical de la canadiense. De base o escolta, Sami Hill ha sido una de las referentes en los esquemas de Made Urieta. Además, el carácter en el vestuario le ha permitido ser una de las capitanas del equipo durante las dos últimas campañas. Pieza clave para conseguir el objetivo de la permanencia, Sami Hill deja un legado histórico en el Kutxabank Araski”.

Así, Hill, a partir de ahora, va a comenzar una nueva etapa en su carrera como baloncestista.

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