Quinn Dornstauder dejará el Kutxabank Araski al final de la temporada, tal y como ha anunciado, este miércoles, el club vitoriano. La jugadora canadiense ha sido una pieza clave para conseguir la permanencia en los últimos partidos de la temporada.

La pívot canadiense ha jugado los 30 partidos de la temporada, en los que ha promediado 6,7 puntos, 4,3 rebotes y 9,2 de valoración durante 18 minutos en pista.

Por todo esto, el Kutxabank Araski le ha agradecido, “su trabajo y profesionalidad durante esta temporada”, y le ha deseado “la mejor de las suertes en su próximo reto”, mediante un comunicado en su pagina web.