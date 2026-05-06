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Quinn Dornstauder dejará el Kutxabank Araski al final de la temporada

La jugadora canadiense ha sido una pieza clave para conseguir la permanencia.
Quinn-Dornstauder-Araski
Quinn Dornstauder; Foto: Kutxabank Araski
Euskaraz irakurri: Quinn Dornstanderrek Kutxabank Araski utziko du denboraldiaren amaieran
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Quinn Dornstauder dejará el Kutxabank Araski al final de la temporada, tal y como ha anunciado, este miércoles, el club vitoriano. La jugadora canadiense ha sido una pieza clave para conseguir la permanencia en los últimos partidos de la temporada.

La pívot canadiense ha jugado los 30 partidos de la temporada, en los que ha promediado 6,7 puntos, 4,3 rebotes y 9,2 de valoración durante 18 minutos en pista. 

Por todo esto, el Kutxabank Araski le ha agradecido, “su trabajo y profesionalidad durante esta temporada”, y le ha deseado “la mejor de las suertes en su próximo reto”, mediante un comunicado en su pagina web. 

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