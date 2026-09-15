Un Surne Bilbao Basket más rodado que el Kosner Baskonia se lleva la Euskal Kopa en Vitoria (85-99)
Los bilbaínos han mostrado más rodaje como equipo y más horas de vuelo con una plantilla más completa, ante un Baskonia al que le han faltado varios efectivos y ha tirado de talento para mantenerse en el partido.
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