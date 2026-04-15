La Euroliga aprueba un nuevo modelo de distribución económica y seguirá con veinte equipos

La Junta Directiva de "Euroleague Commercial Assets" (ECA) ha aprobado este martes, en Barcelona "una evolución histórica" del modelo de distribución económica de la Euroliga, en lo que supone su primera actualización importante en más de dos décadas, y mantiene un formato de liga de veinte equipos para la temporada 2026-2027.

Según informa la propia ECA, el modelo revisado introduce dos fondos de distribución principales: el relacionado con la retransmisión, y el comercial de la liga. En el primero, "los clubes con licencia retendrán el 65% de los ingresos netos por retransmisión generados en sus respectivos mercados. El 35% restante se distribuirá a partes iguales entre todos los clubes con licencia".



En el segundo, el fondo de distribución total disponible menos el fondo relacionado con la retransmisión, "el 75% se distribuirá entre todos los clubes participantes, en función de una combinación de rendimiento deportivo, implicación de los aficionados (incluida la asistencia, las audiencias televisivas y la interacción digital) y resultados históricos. El 25% restante se distribuirá a partes iguales entre los clubes con licencia".



Asimismo, en la reunión se ha confirmado el compromiso de "mantener un formato de liga de veinte equipos, en formato de todos contra todos, para la temporada 2026-2027 de la Euroliga, al tiempo que reafirma su intención estratégica de explorar oportunidades de expansión en un futuro próximo".