Kosner Baskonia vs. Joventut y Valencia Basket vs. Surne Bilbao, en cuartos de final de los play-offs de la Liga Endesa

El Kosner Baskonia se enfrentará al Asisa Joventut y el Surne Bilbao al Valencia Basket en los cuartos de final de los play-offs de la Liga Endesa de la temporada 2025-2026. El equipo vitoriano comienza los play-offs en el Buesa Arena, este miércoles, 3 de junio, a las 21:00 horas, en tanto que el conjunto bilbaíno se estrena en Valencia, también el miércoles, a las 19:00 horas. El segundo partido de ambas eliminatorias será el viernes, día 5, y, en caso de ser necesario, el tercero se jugaría el domingo, día 7.

En concreto, el Kosner Baskonia, que ha finalizado en tercera posición la liga regular, con 25 victorias y nueve derrotas, se jugará el pase a semifinales con el Joventut, sexto clasificado (su balance es de 22-12). Los de Paolo Galbiati comenzarán la serie en Vitoria-Gasteiz, este miércoles, a las 21:00 horas; la eliminatoria viajará, a continuación, a Badalona, a la pista del Joventut, para el segundo encuentro, previsto también para las 21:00 horas. Si ninguno de los dos equipos hubiera conseguido dos triunfos en los dos primeros partidos, el play-off de cuartos de final se decidiría en el Buesa, el domingo, 7 de junio, a las 21:00 horas, o a las 19:00 horas, en caso de que ese día no se jugara ningún otro encuentro.

En lo que respecta al Surne Bilbao, los de Jaume Ponsarnau han concluido en séptima posición la liga regular, con un balance de 19 victorias y 15 derrotas, y, en consecuencia, les ha tocado el Valencia Basket como primer rival en los play-offs, es decir, el segundo clasificado (su balance es de 25-9). La eliminatoria se abre en Valencia, el miércoles, 3 de junio, a las 19:00 horas, y continúa en Bilbao, en Miribilla, el viernes a las 19:00 horas. Si cada uno de los dos equipos, el Surne Bilbao y el Valencia Basket, hubieran ganado un partido de esos dos, el play-off de cuartos de final quedaría sentenciado el domingo, día 7, en Valencia, en el tercer encuentro, previsto para las 18:00 horas, o para las 19:00 horas, si no se jugase ningún otro choque en esa tarde.

Los vencedores de cada una de estas eliminatorias se enfrentarán en las semifinales; así pues, podría haber un derbi vasco entre el Kosner Baskonia y el Surne Bilbao en el play-off semifinal.