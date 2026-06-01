Kosner Baskonia vs. Joventut y Valencia Basket vs. Surne Bilbao, en cuartos de final de los play-offs de la Liga Endesa
El Kosner Baskonia se enfrentará al Asisa Joventut y el Surne Bilbao al Valencia Basket en los cuartos de final de los play-offs de la Liga Endesa de la temporada 2025-2026. El equipo vitoriano comienza los play-offs en el Buesa Arena, este miércoles, 3 de junio, a las 21:00 horas, en tanto que el conjunto bilbaíno se estrena en Valencia, también el miércoles, a las 19:00 horas. El segundo partido de ambas eliminatorias será el viernes, día 5, y, en caso de ser necesario, el tercero se jugaría el domingo, día 7.
En concreto, el Kosner Baskonia, que ha finalizado en tercera posición la liga regular, con 25 victorias y nueve derrotas, se jugará el pase a semifinales con el Joventut, sexto clasificado (su balance es de 22-12). Los de Paolo Galbiati comenzarán la serie en Vitoria-Gasteiz, este miércoles, a las 21:00 horas; la eliminatoria viajará, a continuación, a Badalona, a la pista del Joventut, para el segundo encuentro, previsto también para las 21:00 horas. Si ninguno de los dos equipos hubiera conseguido dos triunfos en los dos primeros partidos, el play-off de cuartos de final se decidiría en el Buesa, el domingo, 7 de junio, a las 21:00 horas, o a las 19:00 horas, en caso de que ese día no se jugara ningún otro encuentro.
En lo que respecta al Surne Bilbao, los de Jaume Ponsarnau han concluido en séptima posición la liga regular, con un balance de 19 victorias y 15 derrotas, y, en consecuencia, les ha tocado el Valencia Basket como primer rival en los play-offs, es decir, el segundo clasificado (su balance es de 25-9). La eliminatoria se abre en Valencia, el miércoles, 3 de junio, a las 19:00 horas, y continúa en Bilbao, en Miribilla, el viernes a las 19:00 horas. Si cada uno de los dos equipos, el Surne Bilbao y el Valencia Basket, hubieran ganado un partido de esos dos, el play-off de cuartos de final quedaría sentenciado el domingo, día 7, en Valencia, en el tercer encuentro, previsto para las 18:00 horas, o para las 19:00 horas, si no se jugase ningún otro choque en esa tarde.
Los vencedores de cada una de estas eliminatorias se enfrentarán en las semifinales; así pues, podría haber un derbi vasco entre el Kosner Baskonia y el Surne Bilbao en el play-off semifinal.
Te puede interesar
¿Qué necesitan Kosner Baskonia para lograr la segunda plaza y Surne Bilbao para clasificarse para los play-off?
Ambos equipos vascos llegan con mucho en juego a la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto vitoriano tiene al alcance de su mano terminar segundo en caso de ganar a Unicaja Málaga. Para ello, también necesita que Valencia Basket y Barça no ganen los dos partidos que les restan. Los bilbaínos, por su parte, dependen de sí mismos para disputar los play-offs y pueden ser 7º, 8º o 9º. Ambos equipos pueden enfrentarse si quedan segundos y séptimos, respectivamente.
Las 10 mejores jugadas de la 33ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la 33ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las mejores jugadas de la misma.
El bilbaíno Gonzalo García de Vitoria sustituye a Joan Plaza como entrenador del Casademont Zaragoza, en la Liga Endesa
El equipo aragonés, al que le quedan tres partidos por jugar en el campeonato, ocupa la decimosexta posición de la clasificación, con nueve victorias, las mismas que el Mora Banc Andorra, que se halla en puesto de descenso. García de Vitoria era, hasta el momento, entrenador ayudante en el Casademont Zaragoza.
Las 10 mejores jugadas de la 32ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la 32ª jornada de la Liga Endesa, aquí hemos recopilado las diez mejores jugadas de esta. Una de las jugadas es de Trent Forrest, jugador de Kosner Baskonia.
Las mejores jugadas de la 30ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la trigésima jornada de la Liga Endesa, y aquí hemos recopilado las diez mejores jugadas de la misma. Una de las jugadas es de Trent Forrest, jugador del Kosner Baskonia.
Las 10 mejores jugadas de la 29ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la 29ª jornada de la Liga Endesa, aquí hemos recopilado las diez mejores jugadas de la misma.
Las 10 mejores jugadas de la 28ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la 28ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las diez mejores jugadas de la misma.
Las 10 mejores jugadas de la 26ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la 26ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las diez mejores jugadas de esta. Dos de las jugadas son del Kosner Baskonia.
Las diez mejores jugadas de la 24ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la 24ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las diez mejores jugadas de la misma. Una de las jugadas es de Margiris Normantas y Martin Krampelj, jugadores de Surne Bilbao.