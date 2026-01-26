Endesa Liga
Hauek dira Endesa Ligako 17. jardunaldiko jokaldi onenak; ederrena Kosner Baskoniak egin du

Simmonsek eta Forrestek jardunaldiko jokaldirik onena egin dute

Endesa Ligako 17. jardunaldia jokatu da, eta hemen bildu ditugu jardunaldiko hamar jokaldi onenak. Onena Kosner Baskoniak egin du.

