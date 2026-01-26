Liga Endesa
Estas son las mejores jugadas de la 17ª jornada de la Liga Endesa: la más destacada ha sido del Kosner Baskonia

Simmons y forrest han hecho la mejor jugada de la jornada
Euskaraz irakurri: Hauek dira Endesa Ligako 17. jardunaldiko jokaldi onenak: Kosner Baskonia izan da jokaldirik onena

Ya se ha disputado la 17ª jornada de la Liga Endesa, aquí hemos recopilado las diez mejores jugadas de esta jornada, la mejor ha sido del Kosner Baskonia.

Baloncesto Bilbao Basket Saski Baskonia Liga Endesa

