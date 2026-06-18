ACUERDO HISTÓRICO

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EITB refuerza su seguimiento de la cesta punta

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EITB Jai Alai akordioa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EITBk zesta-puntarekin duen konpromisoa indartu du
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este jueves, se ha firmado y presentado, en la sede de EITB en Bilbao, un acuerdo histórico, con la presencia del director general de EITB, Andoni Aldekoa, los organizadores de los principales campeonatos de Iparralde y de Hegoalde, y las y los puntistas. Además, este sábado se pondrá en marcha un nuevo circuito masculino, un Challenger. 

Pelota Cesta punta Xabier Barandika Unai Lekerika Eñaut Urreisti Jon Zabala Aritz Erkiaga Ion Ibarluzea Jean Olharan Julen del Río Gorka Sorozabal Johan Sorozabal Mikel Mancisidor Ludovic Laduche Thibault Basque Alex Goitia Gernika Jai Alai Thomas Urrutia Eusko Label Winter Series Euskotren Winter Series Ekaitz Mendizabal Goixerri Biscayne Cup Iron Cup Jai Alai League

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