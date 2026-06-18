EITB refuerza su seguimiento de la cesta punta
Este jueves, se ha firmado y presentado, en la sede de EITB en Bilbao, un acuerdo histórico, con la presencia del director general de EITB, Andoni Aldekoa, los organizadores de los principales campeonatos de Iparralde y de Hegoalde, y las y los puntistas. Además, este sábado se pondrá en marcha un nuevo circuito masculino, un Challenger.
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La temporada estival comenzará el 2 de julio en el frontón de San Juan de Luz (Lapurdi) y acabará el 4 de septiembre en Pau. Biarritz también será sede de parte de este torneo. Los cuatro mejores puntistas disputarán en EE. UU. otro campeonato cuyo formato está todavía por definir.
Bixente-Oyhenard y Erika-Laura, campeones del Grand Slam de Donostia
Bixente y Oyhenard se han convertido en los campeones del Grand Slam de Donostia. Argoitia se ha lesionado la rodilla en el segundo set con 13-13 en el marcador y no ha podido acabar la final junto a Txanika en el frontón Karmelo Balda. El primer set lo habían ganado 4-15 Bixente y Oyhenard. En la modalidad femenina, Erika y Laura han ganado la final en dos sets (7-15 y 4-15) ante Lur y Alize.
Argoitia se tuerce la rodilla y no puede seguir jugando
En la final del Grand Slam de Donostia, empatados a 13-13 en el segundo set, Ortzi Aldazabal 'Argoitia' se ha tropezado y se ha torcido la rodilla. El zaguero no ha podido seguir jugando, lo que ha dado la victoria a la pareja Bixente-Oyhenard.
Barandika reaparece con derrota en el Master Series de Mungia
Tras casi cinco meses de la grave lesión que se produjo en el codo, el delantero de Gernika ha retomado esta tarde la actividad. Ha reaparecido en Mungia, junto con Zabala, que se han enfrentado a Goixerri y Lekerika. Barandika y Zabala han perdido en dos sets (9-15 y 14-15).
Cartel de auténtico lujo para el Grand Slam de Markina-Xemein, que comienza este domingo
El torneo finalizará el 16 de julio, día del Carmen, festividad en la localidad vizcaína. El resto de las jornadas se jugarán los viernes, a partir de las 19:00 horas. En categoría masculina participarán seis parejas, y en el Master Series femenino cuatro parejas buscarán la txapela.
Mungia Master Series, del 11 al 25 de junio
Este lunes se ha presentado el torneo de cesta punta Mungia Master Series. Mungia recibirá por primera vez un duelo de la Liga Jai Alai. Se jugará del 11 al 25 de junio, todos los jueves.
Txanika-Argoitia y Bixente-Oyhenard se medirán en la final del Grand Slam de Donostia
En el primer partido, Txanika y Argoitia se han impuesto en el desempate a Erik y Aratz. En el primer set han caído 10-15, en el segundo se han impuesto 15-13, y en el desempate, 5-3. En el segundo duelo, Bixente y Oihenard también han necesitado tres sets ante Urrutia y Eki. 10-15, 15-10 y 5-2 ha sido el resultado final. Por lo tanto, la final del Gran Slam ya está definida.
Urreisti, campeón del Individual
Eñaut Urreisti es el nuevo campeón del Individual de cesta punta 2026 tras derrotar en la final disputada en Berritxu a Ludovic Laduche por 6-12 y 8-12 en un duro partido en el que al final se ha decidido en dos sets.
Eñaut Urreisti y Thibault Basque, campeones del All Star de San Juan de Luz
En la final disputada en formato quiniela, la pareja Urreisti-Basque ha sumado 34 puntos, Tambourindeguy-Oyhenard 24, Bixente-Atain 12 y Erkiaga-Gorka 11.